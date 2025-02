Van der Vaart heeft vraagtekens bij Ajacied: 'Hij oogt als een jeugdspelertje'

Rafael van der Vaart heeft zijn twijfels over Ajax-aanwinst . In de ogen van de oud-voetballer en analist oogt de Noorse vleugelaanvaller, die 25 jaar is, als 'een jeugdspelertje'.

Ajax slaagde er deze winter met Edvardsen eindelijk in om een opvolger voor de in de zomer vertrokken Steven Bergwijn (Al-Ittihad) en Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers) binnen te halen. De linksbuiten van Go Ahead Eagles was echter niet de eerste keuze van technisch directeur Alex Kroes om de concurrentie aan te gaan met Mika Godts, dat was namelijk Raúl Moro van Real Valladolid. De Spanjaard brak medio januari echter zijn sleutelbeen.

Op 31 januari bevestigde Ajax de komst van Edvardsen, die een contract tekende tot medio 2028. Bij Ajax is de Noorse rechtspoot meer dan uitstekend gestart met een assist tegen Union Sint-Gillis en doelpunt tegen Heracles Almelo. "Dat was wel heel listig, heel apart. Hij maakt ‘m heel goed af", aldus Van der Vaart bij Studio Voetbal.

Van der Vaart twijfelt openlijk aan Edvardsen

Of Edvardsen gaat slagen bij Ajax, daar heeft Van der Vaart zijn twijfels over. "Ik hoop dat Ajax veel plezier aan hem gaat beleven, maar ik heb m’n twijfels. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik vind hem een beetje ogen als een jeugdspelertje. Dat is m’n gevoel hè, maar hij is goed begonnen met een assist tegen Union Sint-Gillis en nu een goal. Toch vind ik Godts beter", besluit de voormalig Oranje-international.

