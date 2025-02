Ten Hag lovend over vroegere Ajax-collega's: 'Die doen een goede job'

Erik ten Hag is lovend over de filmpjes die het mediateam van Ajax maakt. De voormalig trainer van de Amsterdammers vindt dat de media-afdeling een 'goeie job' doet, vooral in het overbrengen van de juiste emotie. Ten Hag haalt daarbij een filmpje aan van 5 maart 2019, de dag waarop Ajax het in Santiago Bernabéu opnam tegen Real Madrid.

"De filmpjes die de media-afdeling van Ajax maakt, daar doen ze toch wel een goeie job. Om juist die emotie over te brengen", vertelt Ten Hag in de podcast SEG Stories. "Want dat is dus ook sport. Je moet mensen weten te raken en dat zijn natuurlijk de fans, maar ook de spelers."

De Nederlandse oefenmeester, die van eind december 2017 tot medio 2022 werkzaam was als trainer van Ajax, haalt hierbij ook een voorbeeld aan. "Het filmpje met, ik weet niet of het rondom de wedstrijd tegen Real Madrid was, de telefoontjes van geliefden. Dat de zus van Kasper Dolberg, de broer van Hakim (Ziyech, red.), de vader Donny (van de Beek, red.) dit soort zaken uitspreken."

Ten Hag doelt inderdaad op het filmpje wat Ajax op 5 maart 2019 op de social mediakanalen plaatste, op de dag van de wedstrijd tegen Real Madrid. In de Johan Cruijff ArenA verloren de Amsterdammers enkele weken daarvoor met 1-2 van de Madrilenen, maar de return werd overtuigend met 1-4 gewonnen door de ploeg van Ten Hag. "We hadden het al even over liefde geven. Dat heeft wel een motiverende werking op een speler en op het team. En als ze wat met elkaar hebben, ook op de juiste spirit", besluit Ten Hag.

Bekijk hieronder het filmpje van het mediateam van Ajax waar Ten Hag op doelt.

