Van der Vaart smult: 'Misschien wel het lekkerste en lelijkste kampioenschap ooit'

Rafael van der Vaart is overtuigd: Ajax wordt kampioen van de Eredivisie. De ploeg van Francesco Farioli heeft een voorsprong van twee punten op PSV én een wedstrijd tegoed. Van der Vaart geeft bij Studio Voetbal wel toe dat het een ‘lelijk’ kampioenschap zou zijn.

“Ik zeg niet dat we ons ervoor schamen, maar het is misschien wel het lekkerste en lelijkste kampioenschap ooit. Het gaat gewoon gebeuren”, zegt Van der Vaart likkebaardend. Zondag won Ajax met 4-0 van Heracles Almelo, waardoor het de landstitel in eigen hand heeft. “Ze speelden vandaag een oké wedstrijd tegen een heel slecht Heracles, dat vandaag bijna niks presteerde. Je moet het dan nog wel even doen. Ajax maakte een paar goede goals, maar het zat ook wel mee. De eerste kans was voor Heracles en in de tegenaanval scoort Ajax.”

Artikel gaat verder onder video

Het openingsdoelpunt werd in de zeventiende minuut gemaakt door Mika Godts, maar Steven Berghuis eiste de aandacht op met zijn assist. Berghuis verstuurde vanaf de eigen helft met zijn linkerbeen een prachtige dieptebal richting Godts, die opdook achter de defensie, de bal aannam in het strafschopgebied en beheerst afrondde. “Dat was de pass van de wedstrijd. Daarmee brak hij alles open. Deze diepgang is wat Ajax wel miste. Dit was de beste bal van Berghuis dit seizoen”, aldus Van der Vaart.

'Bosz faalt als PSV tweede wordt'

Ibrahim Afellay denkt niet dat de druk bij Ajax toeneemt, nu de landstitel in zicht is. “Ajax zit in de positie dat niemand ooit wat van ze had verwacht. Ik denk niet dat er qua druk iets verandert, want ze spreken niet uit dat ze het willen. Voor mij is PSV nog steeds de titelfavoriet. Het is gewoon een schande als dit PSV geen kampioen wordt. Dan moeten ze zich in Eindhoven achter de oren krabben. Dat kan gewoon niet met zo’n selectie.”

Ook Theo Janssen vindt dat PSV normaliter kampioen moet worden. “Peter Bosz heeft veruit de beste, grootste en duurste selectie. Als hij geen kampioen wordt, heeft hij zeker gefaald.” Volgens Van der Vaart kan het seizoen van Ajax al niet meer stuk. “Wat er ook gebeurt, het is eigenlijk al een goed seizoen voor Ajax. Het zit zó mee, dat ik denk: dit is het seizoen van Ajax.”

Wie wordt kampioen van Nederland? Laden... 73.6% Ajax 26.4% PSV 4247 stemmen

