Ajax wint in Belgische knollentuin, Feyenoord verrast AC Milan - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax boekte een belangrijke 0-2 overwinning op Union Sint-Gillis in de Europa League, mede dankzij een wereldgoal van Jorthy Mokio. Ondertussen zorgde Feyenoord voor een verrassing door AC Milan met 1-0 te verslaan in de Champions League. De overwinning van AZ op Galatasaray met 4-1 was ook indrukwekkend, terwijl FC Twente in de slotfase won van Bodø/Glimt. Verder werd bekend dat Antony deels in het gelijk is gesteld in zijn zaak tegen Ajax.

Ajax wint door fraaie doelpunten in Belgische knollentuin

Ajax heeft in Brussel goede zaken gedaan in de tussenronde van de Europa League door met 0-2 te winnen op bezoek bij Union Sint-Gillis. Het was geen flitsende wedstrijd, maar door deze zege heeft Ajax nu verreweg de beste papieren om door te stoten naar de achtste finales. Lees hier meer over de wedstrijd.

Milan-coach Conceição toont zich slechte verliezer en laat perszaal in verbijstering achter

De trainer van AC Milan, Sérgio Conceição, toonde zich donderdagavond een slechte verliezer in De Kuip. Op de persconferentie na afloop van de met 1-0 verloren Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord, had de Portugese coach geen zin om vragen van de media te beantwoorden en stapte hij al na een halve minuut geïrriteerd op. Lees hier meer over de reactie van Conceição.

AZ overklast Galatasaray en stapt met indrukwekkend resultaat van het veld

AZ heeft meer dan uitstekende zaken gedaan in de eerste wedstrijd van de tussenronde tegen Galatasaray. Bij rust stond het 2-1 na een geweldige vrije trap van Sven Mijnans, een schitterende gelijkmaker van Roland Sallai en een bekeken strafschop van Troy Parrott. In de tweede helft kregen de Turken een rode kaart waarna AZ kon uitlopen naar 4-1 dankzij doelpunten van Jordy Clasie en David Moller Wolfe. Lees hier meer over de wedstrijd.

Krankzinnige slotfase in Enschede: FC Twente pakt volle buit

FC Twente heeft in de absolute slotfase van het duel met Bodø/Glimt in de tussenronde van de Europa League weten te winnen. De club leek met een 1-1 gelijkspel genoegen te moeten nemen maar door een strafschop in de absolute slotfase was het Ricky van Wolfswinkel die de Tukkers de volle buit bezorgde. Lees hier meer over de wedstrijd.

Antony deels in het gelijk gesteld in zaak tegen Ajax: woord is aan Alfred Schreuder