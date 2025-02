Analisten smullen allemaal van ‘beste man van het veld’ bij Ajax - Feyenoord

wordt in de rust van de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord bewierookt bij ESPN. De linksback had een sleutelrol bij het openingsdoelpunt van Brian Brobbey.

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord hier live!

Ajax nam na 37 minuten voetballen de leiding in de eigen Johan Cruijff ArenA. Hato gaf een dieptepass aan Steven Berghuis, wiens schot door doelman Timon Wellenreuther werd gekeerd. In de rebound belandde de bal via Dávid Hancko voor de voeten van Brobbey, die binnenschoot.

LEES OOK: Feyenoord-fans keren zich tegen eigen speler, verontwaardigde reacties bij teamgenoten

Artikel gaat verder onder video

“Hato is de beste man bij Ajax”, is analist Kees Kwakman in de rust lovend over de linkerverdediger. Die mening wordt onderschreven door collega Karim El Ahmadi: “Zeker, hij speelt een goede wedstrijd.” Presentator Jan Joost van Gangelen voegt daaraan toe: “Wat is hij comfortabel aan de bal!”

Hato was zo in aanvallend opzichtig belangrijk voor Ajax. De Oranje-international stond ook verdedigend echter zijn mannetje, want directe tegenstander Anis Hadj Moussa kwam er in het eerste bedrijf amper aan te pas.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Brian Brobbey, met een sleutelrol voor Jorrel Hato, te bekijken op X:

Brian Brobbey zet Ajax met zijn eerste Klassieker-goal op voorsprong: 1️⃣-0️⃣!#ajafey — ESPN NL (@ESPNnl) February 2, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez: 'Ondanks zijn gekus heeft hij ontzettend spijt van zijn transfer naar Ajax'

Wout Weghorst heeft grote spijt van zijn transfer naar Ajax, denkt Kenneth Perez.