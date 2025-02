AZ knokt zich langs Fortuna en blijft volop meestrijden om derde plaats

AZ heeft zondag een nipte zege geboekt op Fortuna Sittard: 1-0. kroonde zich vlak na rust tot matchwinner. De ploeg van Maarten Martens blijft daarmee volop meedoen in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie, die aan het einde van de rit recht geeft op een plek in de voorrondes van de Champions League.

AZ speelde afgelopen donderdag een dijk van een wedstrijd in Istanbul, waar Turks kampioen Galatasaray in de tussenronde van de Europa League op een 2-2 gelijkspel werd gehouden. Na de 4-1 thuiszege van een week eerder was dat ruim voldoende om de achtste finales te bereiken, waarin de ploeg van Martens het opneemt tegen Tottenham Hotspur.

Het leek zondagmiddag vanaf het begin alsof de Alkmaarders niet helemaal topfit waren door het Europese duel, aangezien Fortuna vrij vaak in de buurt kwam van doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. Echt veel grote kansen speelden de Limburgers niet bij elkaar, maar de ploeg toonde wel dreiging. Schoten van Alessio Da Cruz en Alen Halilovic lieten de Alkmaarse defensie toch even schrikken. De thuisploeg moest zichzelf op zijn beurt duidelijk een beetje wakker schudden. Pas na een halfuur spelen klopte de ploeg van Maarten Martens wat nadrukkelijker op de deur. Zo speelde Troy Parrott Zico Buurmeester mooi vrij, maar stond ook Luuk Koopmans goed op te letten. Via diezelfde Buurmeester en Mayckel Lahdo ontstonden daarna nog enkele dreigende situaties, maar de schoten bleken niet voldoende om Koopmans daadwerkelijk aan het werk te zetten. Beide ploegen zochten derhalve met een 0-0 ruststand de kleedkamers op.

Vlak na rust was het dan tóch raak voor de thuisploeg. Na het heroveren van de bal op eigen helft kwam AZ er via de rappe Ernest Poku razendsnel uit. De aanvaller dribbelde de hele Fortuna-helft over, ontdeed zich in de zestien van twee tegenstanders en legde af op de meegelopen Buurmeester. Die rondde beheerst af met binnenkant rechts: 1-0. Fortuna wist daar lange tijd niets tegenover te stellen, maar had vlak voor tijd tóch langszij kunnen komen. Édouard Michut ontsnapte aan de buitenspelval en ging op het doel van Owusu-Oduro af, maar schoot wild over.

Door de kleine zege blijft AZ volop meestrijden om de derde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Martens heeft nu 43 punten uit 23 wedstrijden - evenveel als nummer drie Feyenoord én nummer vijf FC Utrecht - en staat daarmee op de vierde plaats. De Alkmaarders mogen zich nu opmaken voor aankomende donderdag, als in Almelo de halve finale van de KNVB Beker tegen Heracles op het programma staat. Fortuna vinden we terug op plaats elf, met 26 punten uit 23 wedstrijden.

