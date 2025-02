AZ ontvangt plots bod van tien miljoen euro, maar vindt dat niet genoeg

FC Porto heeft in de laatste dagen van de transferwindow nog een bod van tien miljoen euro neergelegd bij AZ voor . Dat meldt Fabrizio Romano. De Alkmaarders hebben het bod echter afgewezen; zij willen de broer van Teun niet kwijt.

Koopmeiners (AZ) is bezig met een prima seizoen. Na zijn echte doorbraak bij Almere City (tien assists in de Eredivisie in 2023/24), keerde de verdedigende middenvelder terug in Alkmaar. Verdedigend gezien is Koopmeiners zeer sterk, terwijl hij ook aanvallend nog een steentje bijdraagt. Dit seizoen staat hij op één goal en drie assists in 31 wedstrijden.

FC Porto had hem graag aan de selectie toegevoegd, maar daar gaat AZ niet meer akkoord. De Portugezen verkochten maandag al Nico Gonzalez aan Manchester City voor zo'n zestig miljoen euro en wilden een deel van dat geld gelijk herbesteden. Een bod van tien miljoen euro voor Koopmeiners werd echter niet als genoeg bevonden door de ploeg uit Alkmaar.

Porto staat in de eigen competitie op een derde plek met negen punten achterstand op koploper Sporting Lissabon. Wel heeft Porto nog een wedstrijd te goed. In de Europa League moet de ploeg nog een tussenronde overleven om door te komen in dat toernooi; in datzelfde schuitje zit ook AZ.

🔴⚪️⛔️ AZ has rejected an approach from Porto for Peer Koopmeiners with €10m package as he’s not for sale. pic.twitter.com/4B0fA7bdfu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

