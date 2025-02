Invaller Zirkzee razendsnel belangrijk voor zwak Manchester United

heeft als invaller voor de gelijkmaker gezorgd in het FA Cup-duel tussen Manchester United en Leicester City. De Nederlander stond koud in het veld toen hij zijn club, die opnieuw een teleurstellende wedstrijd speelt, op 1-1 zette tegen het elftal van Ruud van Nistelrooij.

Zirkzee werd, net als Matthijs de Ligt, door trainer Rúben Amorim op de bank gehouden voor het weerzien met Van Nistelrooij in de vierde ronde van het bekertoernooi. Vlak voor rust openden de bezoekers de score. André Onana bracht in eerste instantie nog met de voet redding, maar kon niet voorkomen dat Bobby De Cordova-Reid van héél dichtbij de 0-1 op het bord zette.

United zocht even later de kleedkamers op onder eens striemend fluitconcert van de eigen supporters. Debutant Patrick Dorgu, deze winter overgenomen van Lecce, werd door Amorim achtergelaten in het kleedlokaal en afgelost door Alejandro Garnacho. De Argentijn, die juist werd gelinkt aan een vertrek maar tóch bleef, was na een dik uur spelen dichtbij de gelijkmaker, maar zag zijn schot via het been van Wout Faes vlak voor de doellijn, via de onderkant van de lat, weggewerkt worden door Caleb Okoli. Zirkzee stond toen nét in het veld en was even later wél trefzeker. Uit een rebound was het voor de Oranje-international een koud kunstje om in het lege doel de 1-1 binnen te prikken.

The wing play from Garnacho ⚡️



Zirkzee provides for @ManUtd in another big #EmiratesFACup moment 🤩 pic.twitter.com/pbo7kyasjQ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2025

