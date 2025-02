Bosz ziet voorbeeld voor Lang en Bakayoko: 'Ik laat weleens beelden zien'

PSV-coach Peter Bosz is blij met een ervaren speler als in zijn selectie, vertelt hij voor de camera’s van ESPN. De oefenmeester gebruikt de Kroaat als goede voorbeeld om en voor te bereiden op wedstrijden.

Voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd tegen FC Utrecht is Bosz openhartig over de gang van zaken bij PSV. ESPN-presentator Milan van Dongen vraagt Bosz naar de mindere vorm in de Eredivisie van de afgelopen tijd. Volgens Van Dongen en analist Kenneth Pérez zou PSV de laatste tijd tactisch minder voor de dag komen. Bosz geeft hem gelijk: “Klopt. Wij spelen minder stabiel dan anderhalf jaar lang eigenlijk. Daar willen we naar terug.”

Van Dongen vraagt naar de kijk van Bosz op de ervaren Perisic, die in het Champions League-duel tegen Juventus van dinsdag scoorde. Bosz is lovend over de Kroatische buitenspeler: “Het lijkt me als jonge speler geweldig om zo iemand in je groep te hebben, want hij belichaamt in mijn ogen wat een professional moet hebben. Dat laat hij gelukkig op de trainingen en in de kleedkamer zien. Ik denk dat iedere jonge speler daar zijn voordeel mee kan doen.”

Als hem wordt gevraagd of hij Perisic gebruikt als voorbeeld voor Bakayoko en Lang, antwoordt Bosz instemmend: “Ja, ik laat weleens beelden zien hoe hij door zijn knieën staat, tussen twee spelers in en anticipeert, dus niet reageert, op wat er gaat gebeuren. Als je ziet hoe hij meeverdedigt, helpt bij zijn vleugelverdediger om daar te dubbelen, dat is mooi om te zien. Als je zo iemand in je ploeg hebt, moet je daar natuurlijk gebruik van maken.”

