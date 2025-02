Nieuwe dreun voor Van Nistelrooij en Leicester in strijd tegen degradatie

Leicester City heeft vrijdagavond opnieuw een nederlaag moeten slikken in de Premier League. Het Brentford van doelman was in Leicester een maatje te groot voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij: 0-4.

Leicester City begon het seizoen met Steve Cooper op de bank, maar na een serie matige resultaten moest de Engelsman in november vorig jaar het veld ruimen. Van Nistelrooij, die kort daarvoor nog korte tijd interim-trainer van Manchester United was na het ontslag van Erik ten Hag, werd aangesteld om de club voor degradatie te behoeden.

Leicester-supporters laten zich horen

Artikel gaat verder onder video

Daar komt vooralsnog echter weinig van terecht. Van de eerste veertien Premier League-wedstrijden onder de Nederlander wist Leicester er slechts drie om te zetten in een overwinning en werd eenmaal gelijkgespeeld. Tegen Brentford speelde de verrassende landskampioen van 2016 opnieuw een verloren wedstrijd. Na een halfuur spelen was het door treffers van Yoane Wissa, Bryan Mbuemo en Christian Norgaard al 0-3 in het voordeel van de bezoekers, wat leidde tot boegeroep van de thuissupporters.

Vlak voor tijd bepaalde invaller Fábio Carvalho de eindstand op 0-4. Door de nederlaag blijft Leicester op zeventien punten staan en staat de ploeg van Van Nistelrooij nog altijd negentiende in de Premier League. De achterstand op de 'veilige' zeventiende plaats, nu in handen van Wolverhampton Wanderers dat een wedstrijd minder speelde, bedraagt twee punten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Paul Scholes gaat los over Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez: 'Bij Ajax...'

Paul Scholes heeft geen hoge pet op van de verdediging van Manchester United.