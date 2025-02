Derksen hekelt Ajax' succes, Feyenoord troeft Ajax en PSV af - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Johan Derksen heeft zich kritisch uitgelaten over de arbitrage die Ajax in de kaart zou spelen, terwijl Ruud Gullit Ajax als favoriet voor de landstitel ziet. Feyenoord heeft ondertussen een toptalent weten vast te leggen, ondanks interesse van Ajax en PSV. Verder is er nieuws over een opmerkelijke suggestie voor Erik ten Hag en de indrukwekkende prestaties van een Feyenoord-parel die indruk maakt op Boskamp en Van der Gijp.

© Talpa

Derksen vindt het 'onbegrijpelijk' dat Ajax bovenaan staat en hekelt belangrijkste succesfactor

Artikel gaat verder onder video

Johan Derksen vindt het 'onbegrijpelijk' dat Ajax bovenaan staat in de Eredivisie. Volgens de analist van Vandaag Inside ligt het succes van de Amsterdammers vooral aan de scheidsrechters die hun wedstrijden fluiten. Tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zou scheidsrechter Joey Kooij alle twijfelgevallen in het voordeel van Ajax hebben beslist. Lees hier het volledige artikel.

© Imago

Gullit ziet 'enorm hoefijzer' bij Ajax: 'Ze zijn favoriet voor de landstitel'

Ruud Gullit ziet Ajax als de favoriet voor het landskampioenschap. De ploeg van trainer Francesco Farioli heeft na 23 wedstrijden een voorsprong van vijf punten op PSV. Gullit stelt dat Ajax, ondanks dat het niet altijd leuk is om naar te kijken, constant presteert en regelmatig geluk heeft. Lees hier het volledige artikel.

© Imago

Feyenoord troeft Ajax én PSV af: toptalent tekent meerjarig contract

Feyenoord heeft toptalent Thijs Kraaijeveld weten te behouden, ondanks interesse van Ajax en PSV. De 17-jarige middenvelder heeft zijn contract verlengd tot medio 2028. Kraaijeveld speelt sinds 2016 in de jeugdopleiding van Feyenoord en wordt gezien als een van de grootste talenten van de club. Lees hier het volledige artikel.

© Imago

Woerts oppert opmerkelijke nieuwe functie voor Ten Hag

Chris Woerts ziet in Erik ten Hag de ideale opvolger van Andries Jonker bij het vrouwenelftal van Nederland. Volgens Woerts is Jonker te beschadigd om verder te gaan als bondscoach van de OranjeLeeuwinnen. De suggestie kan echter op weinig goedkeuring rekenen bij René van der Gijp. Lees hier het volledige artikel.

© Talpa/Realtimes

Feyenoord-parel imponeert Boskamp en Van der Gijp: 'Een waanzinnig talent'