Krankzinnige eerste helft bij FC Barcelona - Atlético Madrid: vier (!) doelpunten binnen 21 minuten

FC Barcelona en Atlético Madrid zorgen dinsdagavond voor een waar spektakelstuk tijdens hun eerste ontmoeting in de halve finale van de Copa del Rey. De bezoekers uit Madrid schoten uit de startblokken en genoten dankzij doelpunten van Julian Álvarez en Antoine Griezmann na zes minuten al een 0-2 voorsprong, maar hebben daar niet heel lang van kunnen genieten. FC Barcelona knokte zich op geweldige wijze terug en had de achterstand vijftien minuten later al weggepoetst: Pedri en Pau Cubarsí zorgden voor een 2-2 tussenstand na 21 minuten.

De titelstrijd in Spanje is dit seizoen ontzettend spannend. FC Barcelona gaat momenteel aan de leiding, maar houdt Real Madrid enkel op doelsaldo onder zich. De voorsprong op Atlético Madrid is bovendien slechts één punt. FC Barcelona was desondanks op voorhand de grote favoriet voor de eerste halve finale tegen Atlético in de Copa del Rey. De Catalanen imponeren dit seizoen met dominant, aanvallend en energiek voetbal. Alleen al in de competitie wisten ze 67 keer te scoren. De verdediging daarentegen vormt nog regelmatig de achilleshiel van de ploeg. Dat was dinsdagavond in de eerste tien minuten niet anders.

Geweldige start van Atlético

Artikel gaat verder onder video

Binnen de minuut lag de bal al in het Catalaanse doel. Álvarez stond op de juiste plek om een voorzet van Griezmann binnen 49 seconden binnen te tikken. FC Barcelona wist niet wat het overkwam. De thuisploeg werd een paar minuten later geslacht in de omschakeling. Na zijn doelpunt fungeerde Álvarez ditmaal als aangever. De Argentijn behield uitstekend het overzicht en lanceerde Griezmann met een fraaie pass. De Fransman zette vervolgens Alejandro Baldé te kijk met een slimme voetbeweging, alvorens de 0-2 binnen te schieten. Een pak slaag hing in de lucht voor FC Barcelona, waar Frenkie de Jong een basisplaats had.

LEES OOK: Hans-Dieter Flick bevestigt nieuwe status Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Maar de Catalanen bewezen dit seizoen al eerder uitstekend terug te kunnen komen van een achterstand. Dat gebeurde onder meer in de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League, toen er na een 3-1 achterstand met 4-5 werd gewonnen. Dat het met het karakter wel goed zit, bleek ook tegen Atlético Madrid. Na een aanval over meerdere schijven schoot Pedri de aansluitingstreffer binnen. Het thuispubliek was wakker en een paar minuten later mocht het opnieuw juichen: Cubarsí won zijn kopduel en promoveerde de hoekschop van Raphinha tot doelpunt: 2-2. En toen waren er nog geen 22 minuten gespeeld.

FC Barcelona completeert comeback

Atlético Madrid was het na de snelle Catalaanse dubbelslag helemaal kwijt en moest zich in het restant van de eerste helft beperkten tot verdedigen. FC Barcelona bleef maar gaan en completeerde de comeback een paar minuten voor het einde van de eerste helft: Iñigo Martínez werd bij een hoekschop volledig over het hoofd gezien en knikte zijn ploeg, opnieuw op aangeven van Raphinha, op 3-2.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Joan Laporta geeft duidelijk signaal af over toekomst Frenkie de Jong in Barcelona'

De toekomst van Frenkie de Jong bij FC Barcelona blijft de gemoederen bezighouden.