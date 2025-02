FC Twente gaat ten onder ondanks krankzinnige Houdini-act in blessuretijd

Het Europese avontuur van FC Twente zit erop. Na verlenging verloor de ploeg van Joseph Oosting donderdagavond met 5-2 van Bodø/Glimt, na een eerdere 2-1 overwinning in Enschede. In de reguliere speeltijd won Bodø met 3-2, na een spectaculaire blessuretijd met drie doelpunten.

In het Aspmyra Stadion, net boven de poolcirkel, gingen clubs als FC Porto, Besiktas, AZ, Celtic en AS Roma de afgelopen jaren het schip in. Sinds 2020 won Bodø liefst 27 van de 33 Europese thuiswedstrijden op het eigen kunstgras. Het was al snel duidelijk dat ook Twente geen makkelijke avond zou kennen. In de eerste tien minuten waren er al twee forse kopkansen voor Bodø-aanvoerder Jostein Gundersen. Beide keren lette doelman Lars Unnerstall goed op.

Verdiend was het dan ook niet te noemen, dat Twente in de 26ste minuut op voorsprong kwam. Na een uitdraaiende corner van Michel Vlap kopte Bodø-rechtsback Fredrik Sjøvold de bal prompt achter zijn eigen doelman. De honderden meegereisde supporters hadden twee minuten later bijna opnieuw reden tot juichen, toen een poeier van Bart van Rooij maar net naast zeilde. Bodø probeerde het nog met een kopbal van Jens Petter Hauge, maar leek een flinke mentale tik te hebben opgelopen door de 0-1.

In de pauze wist Bodø zichzelf op te rapen en met frisse energie begon de thuisploeg aan de tweede helft. Een strafschop bood uitkomst voor het team van Kjetil Knutsen. Na een overtreding van Gustaf Lagerbielke op Håkon Evjen keek arbiter Alejandro Hernández op advies van zijn videoscheidsrechter naar de beelden en wees hij naar de stip. Vanaf elf meter maakte Kasper Høgh geen fout.

Drie goals in blessuretijd

Bodø rook bloed, maar grote kansen op de 2-1 bleven uit. Namens Twente had Lagerbielke een enorme mogelijkheid om toe te slaan: na een corner kopte hij van dichtbij tegen de paal. De wedstrijd leek zodoende in 1-1 te gaan eindigen, maar niets was minder waar. In de krankzinnige blessuretijd vielen er liefst drie doelpunten. Door een eigen doelpunt van Mees Hilgers en een poeier van Brice Wembangomo leek Bodø zich te plaatsen voor de achtste finale, maar in minuut 96 sloeg Sem Steijn van dichtbij toe: 3-2.

Zodoende moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin wist Bodø de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. Invaller Sondre Fet zorgde voor de 4-2; een eigen doelpunt van Arno Verschuren, het derde eigen doelpunt van de wedstrijd, betekende de 5-2.