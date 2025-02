Jonathans ontroostbaar na laatste fluitsignaal bij PSV - FC Utrecht: 'Ik kan wel door de grond zakken'

FC Utrecht-aanvaller zat na het laatste fluitsignaal bij de topper tegen PSV in zak en as. De van Vitesse overgekomen vleugelaanvaller had in de blessuretijd de winnende treffer voor de Domstedelingen op zijn schoen, maar hij schoof de bal naast het doel van PSV-doelman Walter Benitez.

De bezoekers uit Utrecht kwamen na 75 minuten brutaal op voorsprong tegen PSV, dat de minuten daarvoor de overhand had. Het was Paxten Aaronson die een voorzet van Oscar Fraulo tegendraads achter Benitez kopte. Lang leek FC Utrecht de eerste overwinning op bezoek bij PSV sinds 1980 te boeken, maar Isaac Babadi maakte in de 92ste minuut op aangeven van Noa Lang de 2-2. Niet lang daarna had Jonathans dé kans om zijn ploeg weer op voorsprong te brengen, maar de twintigjarige Arnhemmer benutte de voorzet van Noah Ohio niet.

Na afloop van de topper tussen PSV en FC Utrecht zat Jonathans er helemaal doorheen. "Hij kan zijn hoofd wel verbergen in het shirt om even een moment tot zichzelf te komen. En dus moet hij, die kwam van Vitesse, getroost worden", aldus ESPN-commentator Leo Oldenburger, waarna de gemiste kans van de buitenspeler getoond wordt. "Jonathans doet het slim langs Nagalo en dan schuift hij hem naast, in de extra tijd."

"Die jongen die moet even getroost worden zo links en rechts. De invaller die bijna de matchwinner werd. Hij is ontroostbaar", vervolgt Oldenburger, die ziet dat trainer Ron Jans vervolgens een vaderlijke arm om de schouder van Jonathans slaat.

Jonathans kan wel de grond zakken

Jonathans was na de wedstrijd mans genoeg om voor de camera van ESPN te verschijnen en geeft toe dat hij niet eerder zo'n kans heeft gemist. "Het is zonder twijfel de grootste kans die ik van mijn leven heb gemist", reageert de linkspoot, die terugblikt op het moment. "Ik kreeg die bal van Noah (Ohio red.) en ik tik hem naar mijn goede been. Ik zag een speler naar die hoek gaan en die andere hoek lag gewoon helemaal open."

"Ik raak hem eigenlijk te ver met mijn binnenkant. Ik kan wel door de grond zakken op dat moment", aldus Jonathans, die ontzettend baalt van de gemiste kans. "Ik wil gewoon supergraag mijn eerste goal scoren en dat had vandaag eigenlijk gemoeten. Ik baal gewoon super erg", erkent de buitenspeler.

