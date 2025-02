Jans verklapt: FC Utrecht-speler heeft 'tranen in de ogen' voor wedstrijd tegen PSV

FC Utrecht-speler had in de aanloop naar het duel met PSV de tranen in zijn ogen staan. Dat verklapt trainer Ron Jans voorafgaand aan de Eredivisie-topper voor de camera van ESPN.

Jensen moet de topper tussen PSV en FC Utrecht laten schieten. De aanvallende middenvelder heeft zich zaterdagochtend af moeten melden vanwege een blessure die hij op de training heeft opgelopen. Het gooit de plannen van Jans in ieder geval niet in de war, erkent de oefenmeester. Het is namelijk de bedoeling dat Jens Toornstra de positie van aanvallende middenvelder in gaat vullen.

Tegenover ESPN-verslaggever Wouter Bouwman verklaart Jans hoe de blessure van Jensen is gekomen. "Het was een klassieker, donderdag op de training kreeg hij een tikje op zijn bovenbeen. Een ijsbeen of een paardenkus. Gisteren op de training ging het niet zo, vanmorgen is hij getest. Hij heeft zelf gezegd: als ik sprint en ik moet remmen, dan gaat het gewoon niet. Hij had de tranen in zijn ogen. Dan zet je er iemand anders neer."

Uiteindelijk stelt Jans dat het meevalt hoeveel hij heeft moeten wisselen. "Er gaat er een uit en er komt er een in. Alleen we hebben de hele week op iets getraind, maar dit hoort erbij", aldus de oefenmeester, die tegen PSV in een 4-4-2-formatie gaat starten. David Min wordt daarbij naast Sébastien Haller in de spits geposteerd.

