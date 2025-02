Feyenoord boekt knappe zege op AC Milan, Ajax mist sleutelspeler tegen Union - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord heeft een knappe 1-0 overwinning geboekt op AC Milan in de Champions League, met Igor Paixão als matchwinner. De Rotterdammers verschaffen zich hiermee een goede uitgangspositie voor de return. Ondertussen moet Ajax het in de Europa League tegen Union Sint-Gillis stellen zonder aanvoerder Jordan Henderson, die kampt met hamstringklachten. Ondanks de zorgen over de grasmat in het Koning Boudewijnstadion, heeft de UEFA het veld goedgekeurd voor de wedstrijd.

Feyenoord boekt knappe zege op AC Milan bij debuut Bosschaart

Feyenoord blijft verbazen in de Champions League, nu met een verdiende overwinning op AC Milan. Aan de hand van Igor Paixao, die snel scoorde na een blunder van Mike Maignan, verschafte Feyenoord zich een goede uitgangspositie voor de returnwedstrijd. Lees hier meer over de wedstrijd.

Slecht nieuws voor Ajax: sleutelspeler ontbreekt tegen Union Sint-Gillis

Ajax moet het donderdag tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League stellen zonder Jordan Henderson. De aanvoerder is niet beschikbaar vanwege hamstringklachten, maar ook zijn vervanger, Branco van den Boomen, kan niet in actie komen. Lees hier meer over de blessureproblemen bij Ajax.

Union - Ajax gaat door: UEFA keurt grasmat Koning Boudewijnstadion alsnog goed

De Europa League-wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Ajax kan donderdag tóch doorgaan. Volgens verschillende media heeft de UEFA het veld in het Koning Boudewijnstadion woensdag alsnog goedgekeurd, waardoor er definitief niet hoeft te worden uitgeweken naar een alternatieve locatie. Lees hier meer over de goedkeuring van de UEFA.

Feyenoord schuwt 'oorlog' met Giménez niet

Quinten Timber heeft er weinig moeite mee om woensdagavond zonder handrem tegen Santiago Giménez te spelen. De aanvoerder van Feyenoord gunt de Mexicaan het beste, behalve voor de komende twee ontmoetingen tegen AC Milan in de Champions League. Lees hier meer over de uitspraken van Timber.

