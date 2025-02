Voetbalsupporter gaat viraal met liedje over Feyenoord na wonderavond in Milaan

Veel mensen hadden geen stuiver gegeven voor de kansen van Feyenoord in het terugduel tegen AC Milan, maar de Rotterdammers zijn een ronde verder gekomen. Na een 1-0 winst in De Kuip, hield de ploeg van Pascal Bosschaart de Milanezen in Italië op 1-1. Een fan ging viraal, toen hij een liedje postte over deze mooie Champions League-avond.

Piebe Guido van den Berg staat erom bekend liedjes te maken na indrukwekkende Nederlandse prestaties in Europa. De voetbalsupporter neemt zichzelf niet al te serieus. Zo schrijft hij op X: "Voor de mensen die mij belachelijk maken omwille van mijn liedjes: ik weet zelf ook wel dat ik niet kan zingen."

Op het deuntje van Heyah Mama van K3 zingt Van den Berg dit keer een liedje, dat voornamelijk over de rode kaart van Theo Hernández gaat. Door de fopduik van de Franse linksback en daarmee zijn tweede gele kaart, werd Feyenoord in het zadel geholpen. Uiteindelijk maakten de Rotterdammers via Julián Carranza de 1-1, wat ervoor zorgde dat Feyenoord in de Champions League blijft. Het liedje van Van den Berg is al bijna 60.000 keer bekeken op X.

Hij zingt onder andere:

Theo viel op zijn gat

Helaas voor Theo had de scheids hem in de gaten

Hij moest het veld verlaten

Milan huilt, Feyenoord blij

Nee, deze uitslag kan je niet verzinnen

Carranza kopt hem binnen

