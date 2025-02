Feyenoord neemt afscheid van Priske, Weghorst voorlopig uitgeschakeld - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord heeft hoofdtrainer Brian Priske met onmiddellijke ingang ontslagen na een reeks wisselvallige resultaten. Ondertussen heeft Ajax slecht nieuws ontvangen over Wout Weghorst, die met een gebroken teen zes weken aan de kant staat. Deze ontwikkelingen zorgen voor veel beroering in de voetbalwereld.

© Imago/realtimes

Feyenoord bevestigt vertrek Priske met onmiddellijke ingang

Feyenoord heeft in goed overleg afscheid genomen van hoofdtrainer Brian Priske. De club meldt dat de wisselvallige resultaten en een gebrek aan chemie de redenen zijn voor het vertrek. Ook de assistent-trainers vertrekken per direct. Lees hier meer over het vertrek van Priske.

© Imago

Ajax komt met heel slecht nieuws over Wout Weghorst

Ajax-trainer Francesco Farioli kan voorlopig geen beroep doen op Wout Weghorst. De spits heeft zijn teen gebroken en is naar verwachting minimaal zes weken niet inzetbaar. Dit betekent dat hij belangrijke wedstrijden zal missen, waaronder de kraker tegen PSV. Lees hier meer over de blessure van Weghorst.

© Imago/Realtimes

Willem van Hanegem complimenteert Ajax

Willem van Hanegem is nog altijd niet onder de indruk van het spel van Ajax, maar ziet wel dat de Amsterdammers 'ergens mee bezig zijn'. Hij vergelijkt dit met PSV, dat na de winterstop zwak presteert. Van Hanegem kan het echter niet laten om ook een opmerking over Ajax en de arbitrage te maken. Lees hier meer over de uitspraken van Van Hanegem.

© Imago/Realtimes

Reacties na vertrek Feyenoord-trainer Priske

Het vertrek van Brian Priske bij Feyenoord heeft tot veel reacties geleid. Supporters zijn teleurgesteld en kritisch op de club. Ook oud-Feyenoorder Michiel Kramer vindt het ontslag een vreemde beslissing. Lees hier meer over de reacties op het vertrek van Priske.

© Imago

Michael van Praag treedt definitief af