Reacties na vertrek Feyenoord-trainer Priske: 'Dit is niet netjes!'

Supporters van Feyenoord beleven een vervelende middag nadat bekend werd dat Brian Priske per direct vertrekt bij de club. Reacties zijn verdrietig, maar ook kritisch op Feyenoord.

Veel supporters zouden Priske het liefst niet zien gaan. Op X wordt geschreven: “Hij heeft maximaal gepresteerd met een heel matige selectie. Krijgt zijn opvolger nog een hele kluif aan.” Die mening wordt gedeeld: “Wat een onzinnige beslissing..."

Ook RKC-spits en oud-Feyenoorder Michiel Kramer vindt er wat van: “Wat een raar moment om Priske te ontslaan, twee weken nadat het de juiste man was voor de job. Geen hele sterke actie vanuit de club! Terecht of onterecht. Dit is niet netjes.”

De manier waarop Priske vertrekt wordt door meer mensen bekritiseerd: “Toch is de timing van het ontslag van Priske wel beetje apart.” En: "Ridicuul moment om Priske te ontslaan", wordt geschreven.

Hoewel supporters teleurgesteld zijn, is het vertrek van Priske geen enorme verrassing: “Goed, het onvermijdelijke is gebeurd. Ontzettend jammer, want ik vind Brian Priske een fijne man en hoopte echt dat het zou werken. Helaas is dat niet het geval. En nu door…”

In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (22 januari) werd al gespeculeerd over zijn vertrek, maar Feyenoord won verrassenderwijs met 3-0. Priske mocht blijven zitten. De zege was echter niet het startsein voor een ommekeer. Er volgden nederlagen tegen Lille (6-1 in de Champions League), Ajax (2-1 in de Eredivisie) en PSV (2-0 in de beker). Zaterdag werd dus wel met 3-0 gewonnen van Sparta.

