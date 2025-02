Feyenoord neemt in slotfase afstand van Sparta en boekt eerste zege van 2025

Feyenoord heeft in de eigen Kuip afgerekend met stadsgenoot Sparta. De ploeg van trainer Brian Priske wist niet te imponeren maar won uiteindelijk met 3-0. De ploeg uit Rotterdam-Zuid springt zo weer naar plek vier, Maurice Steijn en zijn mannen blijven in de gevarenzone.

De eerste helft was allesbehalve om over naar huis te schrijven. In het normaal zo sfeervolle stadion De Kuip ontbrak de harde kern van Feyenoord, Vak S. Vanwege het vuurwerk dat afgestoken werd tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen moesten meerdere vakken aan die kant van het stadion dicht blijven. De spelers op het veld hadden die steun maar al te goed kunnen gebruiken.

Sparta zakte vooral terug en hoopte Feyenoord zo lang mogelijk af te houden en te counteren. Dat lukte ook, de eerste grote kans van de wedstrijd was zelfs van Sparta. Een voorzet komt uiteindelijk terecht voor de voeten van Nikolai Lauritsen, maar hij miste een stukje koelbloedigheid. Zijn schotje hobbelde in de handen van Timon Wellenreuther, die opgelucht ademhaalde.

Openingstreffer

Na een dik half uur was het uiteindelijk Feyenoord dat, niet onverdiend, de leiding nam. Een opvallende actie van Pelle Clement, die zijn armen hoog in de lucht hield tijdens een corner van Feyenoord. Bart Nieuwkoop kopte de bal tegen zijn handen aan en in eerste instantie gaf arbiter Serdar Gözübüyük een corner, maar na ingrijpen van de VAR werd er toch een strafschop gegeven. Aanvoerder Quinten Timber benutte de buitenkans feilloos.

Pelle Clement maakt hands, Quinten Timber benut de strafschop

Ook de tweede helft was geen streling voor het oog. Wel wist Sparta wat meer uit de eigen schulp te kruipen. Dat kon ook niet anders, aangezien de ploeg anders geheid tegen een nederlaag zou aanlopen. De Spangenaren beten wat van zich af met kleine speldenprikjes en Feyenoord liet het zomaar gebeuren. Mitchell van Bergen heeft al bijna vier jaar niet gescoord en dat knaagt aan hem, de grootste kans voor Sparta kwam van zijn voet.

Hij trok vanaf de rechterkant naar binnen en kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen. Hij zocht de verre hoek, maar het scheelde centimeters. Het leek wel alsof beide ploegen wel genoegen wilden nemen met een 1-0 uitslag. Sparta wilde niet al te veel risico nemen en hopen op nog een enkele uitbraak, Feyenoord wilde Sparta die ruimte dan weer niet geven.

Anis Hadj Moussa wist uiteindelijk in de slotfase nog op het scoreformulier te komen met een bekeken schuiver, ook Igor Paixão deed zijn ding. Met een afstandsschot bepaalde hij de eindstand op 3-0. Het was geen geweldige wedstrijd voor de neutrale toeschouwer, maar Feyenoord heeft gedaan wat het moest doen en dat was winnen.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Feyenoord wisselt weer met AZ van plek en is terug te vinden op plek vier. Sparta verliest voor het eerst sinds 22 december weer, toen in eigen huis tegen Ajax. Het blijft staan op plek zestien, maar aan de korte ongeslagen reeks van vier wedstrijden komt nu wel een einde.