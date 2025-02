Internationale media schrijven volop over AC Milan - Feyenoord en zien actie die 'uitschakeling waard is'

Feyenoord-supporters hadden er voorafgaand aan het tweede duel met AC Milan in de tussenronde van de Champions League een hard hoofd in, maar zagen hun ploeg dinsdagavond uitstekend terugkomen van een vroege 1-0 achterstand en zich dankzij een rake kopbal van uiteindelijk plaatsen voor de achtste finales van het miljardenbal. Wat schrijven de internationale media over de Rotterdamse prestatie in Milaan?

In België waren de ogen dinsdagavond vooral gericht op het treffen tussen Atalanta Bergamo en Club Brugge. De regerend landskampioen verdedigde in de return in Italië een 2-1 voorsprong uit de heenwedstrijd. Atalanta Bergamo was op voorhand de grote favoriet voor het bereiken van de volgende ronde, maar werd op eigen veld op een flinke nederlaag getrakteerd. De Belgische media zijn uiteraard door het dolle heen, maar schenken ook aandacht aan de prestatie van Feyenoord. “Arrivederci AC Milan! Feyenoord profiteert van domme rode kaart en zit bij laatste zestien in de Champions League”, zo kopt Het Nieuwsblad boven het wedstrijdverslag.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: La Gazzetta dello Sport heeft geen goed woord over voor Feyenoord

Het medium doelt uiteraard op de uitsluiting van Theo Hernández. De Fransman pakte in de eerste helft al een bizarre gele kaart en deed er vroeg in het tweede bedrijf nog een schepje bovenop door zich theatraal te laten vallen in de Rotterdamse zestien. “Zes minuten na de koffie schoot Milan zichzelf in de voet met een tweede gele kaart voor Hernández na een schwalbe. Feyenoord probeerde met hernieuwde moed de man-meersituatie uit te buiten, maar kon amper doelgevaar creëren, tot Julián Carranza de bal hard voorbij doelman Mike Maignan tegen de netten kopte. De Rossoneri van trainer Sergio Conceição deden er met een man minder nog alles aan om verlengingen af te dwingen, maar de Rotterdammers schaarden zich finaal bij de laatste zestien van het kampioenenbal”, zo klinkt het.

LEES OOK: Grote walging tijdens AC Milan - Feyenoord: 'Alsof hij een amateurclub tegenover zich had'

‘Actie die uitschakeling waard is’

Ook in Spanje is vooral de actie van Hernández het onderwerp van gesprek in de berichtgeving over AC Milan - Feyenoord. “Er zijn acties die de moeite waard zijn om uitgeschakeld te worden. Ten goede of ten kwade. En die van Theo Hernández, die in de 51e minuut met een tweede gele kaart werd weggestuurd omdat hij in het strafschopgebied van de tegenstander was gedoken, veroordeelde uiteindelijk Milan, uitgeschakeld in de Champions League door een Feyenoord dat de aanvankelijke aanval van de Rossoneri wist te weerstaan om, met een man meer op het veld, het ticket te bemachtigen voor de achtste finales, waar Arsenal of Internazionale op hen wacht”, zo schrijft Mundo Deportivo.

LEES OOK: Driessen weet voldoende en vraagt na AC Milan - Feyenoord om 'twee maanden dispensatie'

De Spaanse sportkrant zag dat de invalbeurt van Carranza, die na een kleine 65 minuten spelen binnen de lijnen kwam voor Zépiqueno Redmond, heel goed uitpakte. “Een winnende zet van de Rotterdamse coach, want de Argentijn zorgde met een kopbal voor de uiteindelijke 1-1 na een pass van de Spanjaard Hugo Bueno, waardoor Feyenoord 50 jaar later tot de zestien beste teams van het oude continent behoort. Milan, zevenvoudig Europees kampioen, zal vanuit huis toekijken”, zo klinkt het. MARCA is vooral complimenteus over scheidsrechter Szymon Marciniak. “Milan was in minuut 48 dicht bij de 2-0. De door Atlético gewilde Hancko blokkeerde een pass van Theo Hernández in de doelmond en Wellenreuther redde in twee instanties op een vergiftigd schot van Walker. Direct daarna, in de 51e minuut, volgde de actie die de wedstrijd veranderde. Hernández kreeg na een tweede gele kaart rood vanwege een duik in de zestien. Verdiend. Sublieme Marciniak.”

‘Druk op Conceição neemt toe’

De uitschakeling door Feyenoord betekent een nieuwe dreun voor AC Milan. De BBC ziet dat Sergio Conceição, die vlak voor de jaarwisseling werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, de boel nog niet echt op de rails heeft gekregen. “Conceição nam de leiding over de club toen Milan achtste stond in de Serie A. Hoewel de resultaten de laatste tijd zijn verbeterend, loopt Milan nog steeds het gevaar volgend seizoen Europees voetbal mis te lopen. Ondanks dat hij de Italiaanse Super Cup heeft gewonnen door Internazionale kort na zijn aanstelling te verslaan, zal de teleurstellende vroegtijdige exit uit de Champions League de druk op Conceição nog verder opvoeren”, aldus de Britten, die Carranza aanwijzen als Man of the Match. “Feyenoord profiteerde van het numerieke voordeel toen Carranza de voorzet van Hugo Bueno met een harde kopbal langs Milan-aanvoerder Maignan knikte en zijn ploeg voor het eerst sinds 1974 naar de laatste zestien van de belangrijkste Europese competitie stuurde.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Bosschaart droomt: 'Ik ga het Dennis te Kloese influisteren'

Interim-trainer Pascal Bosschaart heeft een boodschap voor Dennis te Kloese, nu Feyenoord door is in de Champions League.