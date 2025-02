Opstelling Feyenoord: Bosschaart debuteert in Eredivisie met drie wijzigingen tegen NAC

De opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen NAC Breda is bekend. Pascal Bosschaart maakt zijn debuut in de Eredivisie als interim-trainer van Feyenoord. Hij voert drie wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met AC Milan van woensdag (1-0).

Het duel begint zaterdagavond om 18.45 uur in het Rat Verlegh Stadion. NAC staat tiende in de Eredivisie. Feyenoord bezet plek vijf en kan bij winst de vierde plaats terugpakken van AZ.

Blessures

De blessure van aanvoerder Quinten Timber is een hard gelag voor Feyenoord. De aanvoerder ontbrak al in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar. Hij maakte in De Klassieker tegen Ajax zijn rentree en was als invaller meteen trefzeker. Timber scoorde vervolgens ook tegen Sparta en had ook in de kraker tegen AC Milan een basisplaats, maar kwam halverwege de tweede helft na een hoge sprong zeer lelijk terecht op zijn linkerbeen. Hij sprak na afloop van een ‘soort van overstrekking’ van zijn knie. Het is nog onduidelijk hoe lang hij precies aan de kant staat.

Dat is naast een hard gelag ook een fikse tegenvaller voor Feyenoord, dat het ook zonder In-Beom Hwang moet doen. De Zuid-Koreaan moest het duel met AC Milan ook al aan zich voorbij laten gaan. Dit betekent dat Bosschaart heeft moeten puzzelen op het middenveld.

Mini-Klassieker ontspoort volledig: Feyenoord- en Ajax-talenten gaan met elkaar op de vuist

Opstelling

Timon Wellenreuther staat tussen de palen. Quilindschy Hartman is tot zijn eigen teleurstelling niet ingeschreven voor de Champions League en speelde dus niet tegen Milan, maar begint deze Eredivisiewedstrijd wél op linksachter. Givairo Read maakte zijn Champions League-debuut tegen de Rossoneri en begint ook zaterdagavond op rechtsachter. Thomas Beelen en Dávid Hancko vormen het centrum.

Ten opzichte van het duel met Milan vervangt Bosschaart alleen Luka Ivanusec voor de geblesseerde Timber op het middenveld. Naast hem op starten Antoni Milambo en Jakub Moder, net als tegen AC Milan.

Voorin ook één wijziging ten opzichte van het duel met AC Milan. Anis Hadj Moussa start, net als Igor Paixão, die een doelpunt maakte die woensdag. Julián Carranza begint in de spits. Hij verving tijdens het Champions League-duel Ayase Ueda, die uit voorzorg werd gewisseld. Zaterdag speelt Carranza dus vanaf het begin.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Opstelling NAC Breda: Bielica; Lucassen, Greiml, Van den Bergh, Busi; Leemans, Balard, Staring, Van Hooijdonk, Sauer; Ómarsson

