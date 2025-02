Robin van Persie noemt grootste valkuil: ‘Ik werk eraan, maar ik besef het wel’

Voor Robin van Persie is zijn ongeduldigheid een van zijn grootste valkuilen als trainer, zo geeft hij aan op zijn eerste persconferentie als trainer van Feyenoord. De oefenmeester weet dat hij zo is, maar wil graag een geduldige trainer worden. Daar werkt hij momenteel hard aan.

Op zijn eerste persconferentie als trainer van Feyenoord krijgt Van Persie de vraag wat voor hem de grootste valkuil is. De kersverse oefenmeester van de Rotterdammers weet daar wel een antwoord op te verzinnen. “Dat is, denk ik, een kracht, maar dat zou ook een valkuil kunnen worden. Het is dat ik niet heel erg geduldig ben”, antwoordt de oud-spits.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie zegt in 7 woorden waar Te Kloese 131 woorden voor nodig heeft

“Ik weet het van mezelf, dus ik werk er ook iedere dag aan”, gaat Van Persie verder, die uitlegt graag een ‘geduldige coach’ te willen zijn. “Ik ben absoluut niet cynisch als coach. Misschien denken mensen dat wel, maar dat ben ik niet.” Dat komt volgens de trainer doordat hij weet hoe ‘moeilijk’ het voetbal kan zijn en wat voor ‘uitdagingen’ dit oplevert. “Maar tegelijkertijd wil ik wel stappen maken, verbeteren en wil ik door. Iedere keer weer.”

LEES OOK: Van Persie wordt geconfronteerd met uitspraken over toekomst bij Heerenveen

Van Persie weet van zichzelf hoe hij op dat gebied is, maar werkt daar naar eigen zeggen momenteel hard aan. “Dat gaat hartstikke goed, maar ik besef het wel. Dat is één van mijn valkuilen”, besluit hij het onderwerp.

Wordt het tijdperk van Robin van Persie bij Feyenoord een succes? Laden... 46.9% Dat denk ik wel 53.1% Dat denk ik niet 2889 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Robin van Persie moet direct één enorme eis op tafel leggen bij Feyenoord'

Hugo Borst vindt dat Robin van Persie één cruciale eis moet stellen aan Feyenoord.