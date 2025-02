Opvallende kandidaat-trainer bij Feyenoord, Bosz lacht om Ajax-vraag - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord heeft een indrukwekkende prestatie geleverd door AC Milan uit te schakelen in de Champions League. Na een 1-0 overwinning in De Kuip, hielden de Rotterdammers stand in San Siro met een 1-1 gelijkspel. Ondertussen onthult Martijn Krabbendam dat Robin van Persie een serieuze kandidaat is voor het hoofdtrainerschap bij Feyenoord. Verder was er veel te doen om de rode kaart van Theo Hernández, die mogelijk grote gevolgen heeft voor zijn toekomst bij AC Milan.

© Imago

San Siro is weer van Feyenoord: Carranza beslist Champions League-kraker

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft dinsdagavond gelijkgespeeld tegen AC Milan en is dankzij dat resultaat door naar de achtste finale van de Champions League. In de return van de tussenronde kwamen de zwaar gehavende Rotterdammers vroeg op achterstand tegen de Italiaanse grootmacht, maar wisten dat na rust te repareren: 1-1. Santiago Giménez scoorde al in de eerste minuut voor AC Milan. Julián Carranza maakte kort na zijn invalbeurt de gelijkmaker. Theo Hernández kreeg vlak na rust zijn tweede gele en dus rode kaart. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Voetbal International

Krabbendam onthult nieuwe kandidaat-trainer Feyenoord: 'Hij ligt wél goed bij alle partijen'

De naam van Robin van Persie gaat inmiddels ook rond als het gaat om het hoofdtrainerschap van Feyenoord, schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International. De oud-speler van de club, die tot vorig seizoen Feyenoord Onder 21 onder zijn hoede had, staat dit seizoen bij sc Heerenveen voor het eerst op eigen benen op het hoogste niveau. Krabbendam heeft zelf echter wel zijn bedenkingen. Lees hier meer over de mogelijke trainerswissel.

© Imago

Ibrahimovic baalt flink van scheidsrechter en eigen ploeg: 'Maar Feyenoord was niet beter'

Zlatan Ibrahimovic, de huidige Senior Advisor van AC Milan, baalt enorm van de uitschakeling van zijn eigen ploeg in de Champions League. De Italianen kwamen sterk uit de startblokken tegen Feyenoord, maar hadden uiteindelijk niet genoeg aan een gelijkspel (1-1). Ibra klaagt tevens over de scheidsrechter, die Theo Hernández twee keer geel gaf. Lees hier meer over Ibrahimovic's reactie.

© Imago

Bosz kan lachen niet inhouden na vraag over Farioli en Ajax

Een Italiaanse journalist maakt Peter Bosz aan het lachen tijdens de persconferentie van PSV, dat zich voorbereidt op de return tegen Juventus. De trainer wordt gevraagd of hij zich meer zorgen maakt om de aankomende tegenstander, óf om het Ajax van Francesco Farioli. Lees hier meer over het moment .

© Imago

Mo Allach verlaat RKC Waalwijk voor andere club uit de Eredivisie