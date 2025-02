Feyenoord zónder Giménez tegen Ajax, Drama voor PSV dat overwinning weggeeft - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord moet het in de Klassieker tegen Ajax stellen zonder Santiago Giménez. De Mexicaanse spits is op weg naar AC Milan, wat een flinke aderlating betekent voor de Rotterdammers. Ondertussen beleefde PSV een dramatische avond in Nijmegen, waar het in de slotfase een 3-1 voorsprong uit handen gaf tegen NEC. Bryan Linssen maakte in de laatste minuut de gelijkmaker, wat leidde tot frustratie bij de Eindhovenaren.

Feyenoord zónder Giménez tegen Ajax, AC Milan betaalt recordbedrag

Feyenoord-trainer Brian Priske kan zondagmiddag in De Klassieker tegen Ajax definitief geen beroep doen op Santiago Giménez. De Mexicaanse spits is op weg naar AC Milan, dat een recordbedrag voor hem betaalt. Lees hier meer over de transfer van Giménez.

Drama voor PSV, dat overwinning in vijf minuten volledig weggeeft bij NEC

PSV heeft opnieuw geen goede wedstrijd op de mat gelegd in de Eredivisie. Lang leken de drie punten naar Eindhoven te gaan, maar het werd een 3-3 gelijkspel. Bryan Linssen maakte in de laatste minuut de gelijkmaker voor NEC. Lees hier meer over de wedstrijd tussen NEC en PSV.

Leonne Stentler komt met zeer pijnlijke benaming voor Klassieker tussen Ajax en Feyenoord

Leonne Stentler heeft geen hoge verwachtingen van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, die voor zondagmiddag op het programma staat in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de analist van NOS Studio Sport is deze editie van de ontmoeting tussen de aartsrivalen ‘een beetje de lamme tegen de blinde’. Lees hier meer over de uitspraken van Stentler.

Fabrizio Romano maakt de totaalwaarde van Santiago Giménez zijn transfer bekend

De overgang van Santiago Giménez naar AC Milan is in kannen en kruiken. Volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano is met de verhuizing van Giménez een ‘pakketwaarde’ van meer dan 35 miljoen euro gemoeid. Lees hier meer over de transferdetails.

