Groot nieuws in Turkije: tegenstander Galatasaray is er klaar mee en stapt van het veld af

Je ziet het niet vaak in het voetbal, maar zondag is het hele team van Adana Demirspor in een ontmoeting met Galatasaray van het veld afgestapt. De uitploeg was totaal niet tevreden met de arbitrale beslissingen en was er op een gegeven moment in de eerste helft klaar mee.

Galatasaray kreeg in de tiende minuut een penalty na een vermeende overtreding op Dries Mertens. Er leek echter niet veel aan de hand (zie de beelden hieronder), maar de Turkse VAR greep niet in. Niet veel later verzilverde Álvaro Morata dat buitenkansje (0-1).

Ook in het vervolg van de wedstrijd was Demirspor niet tevreden met de leiding over de wedstrijd. Uiteindelijk riep de trainer zijn elftal bij elkaar en besloot om gezamenlijk van het veld te stappen. De spelers van Galatasaray bleven op het veld achter. Een klein halfuur later zou de wedstrijd gestaakt worden.

De vicevoorzitter van Demirspor heeft kort gereageerd op de actie. "Dit is geen protest tegen Galatasaray, maar uitsluitend tegen de scheidsrechterscommissie. Later zal de club hier uitgebreider op ingaan." Het is dus onduidelijk of en wanneer het restant van de wedstrijd uitgespeeld gaat worden. Wat wel zeker is: donderdagavond speelt Galatasaray uit tegen AZ in de tussenronde van de Europa League. Mogelijk hebben de spelers van de Turkse topploeg hiermee wat extra rust in aanloop naar dat duel gekregen.

Dries Mertens is the most underappreciated actor of the modern era, it's criminal that he hasn't won an Oscar yet!pic.twitter.com/YnXisvwzJM

https://t.co/UZEF0luJgD https://t.co/e6KHC4xYtN — Football Report (@FootballReprt) February 9, 2025

🚨🚨 Galatasaray's opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM — EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2025

