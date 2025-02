Studio Sport Eredivisie komt met bijzondere reden voor afwezigheid Leonne Stentler

Leonne Stentler is zondagavond niet te zien tijdens Studio Sport Eredivisie. Normaal gesproken vormt zij een tandem met Gert van 't Hof rondom de samenvattingen van de zondagwedstrijden, maar dat is deze keer niet het geval.

Dit seizoen is Stentler vrijwel elke week op tv, om haar ideeën over de gespeelde Eredivisieduels te delen. Dit gebeurt nadat de beelden van de wedstrijd in de uitzending zijn getoond. Sommige mensen zijn fan van de voormalig voetbalster, anderen zijn minder op haar gesteld.

Tijdens de uitzending van zondagavond 9 februari is Stentler echter niet aanwezig bij het samenvattingenprogramma. Van 't Hof legt de reden daarvan uit aan de kijkers: "Het is een vol programma met vijf wedstrijden. Daarom is Leonne er niet, zij is er volgende week weer."

Zondag zijn er inderdaad vijf wedstrijden gespeeld in de Eredivisie, maar heel gek is dat niet. Tijdens veel weekenden is dat namelijk het geval. Het grote verschil: alle vijf wedstrijden zijn dit keer al gespeeld voor het begin van de uitzending. Normaal gesproken wordt er nog een duel afgewerkt na Studio Sport Eredivisie, dat om 19.00 begint. Er zijn dus inderdaad meer beelden beschikbaar dan normaal, waardoor het programma mét de analyses van Stentler te veel tijd in beslag zou nemen.

