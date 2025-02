Go Ahead Eagles stunt tegen PSV, Bosz gefrustreerd over uitschakeling - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Go Ahead Eagles heeft voor een daverende verrassing gezorgd door PSV uit te schakelen in de halve finale van de KNVB Beker. De ploeg uit Deventer won met 1-2 in Eindhoven en plaatste zich daarmee voor de finale in De Kuip. PSV-trainer Peter Bosz was na afloop duidelijk niet te spreken over de eerste helft van zijn team, waarin Go Ahead Eagles al snel op een 0-2 voorsprong kwam. In de tweede helft wist PSV nog wel te scoren via een penalty van Ivan Perisic, maar het was niet genoeg om de achterstand goed te maken.

Go Ahead Eagles zet PSV te kijk en reist op 21 april af naar De Kuip

Go Ahead Eagles heeft voor een enorme stunt gezorgd in het Philips Stadion. Paul Simonis en de zijnen hebben het PSV van Peter Bosz met 1-2 weten af te troeven in de halve finale van de KNVB Beker. Het werd nog even lastig voor de Deventernaren, maar uiteindelijk hielden ze knap stand in het zuiden van het land. Go Ahead Eagles is de eerste finalist van de KNVB Beker dit seizoen. Lees hier meer over de wedstrijd.

Peter Bosz is duidelijk niet blij met vraag van Hans Kraay junior over Ivan Perisic

Peter Bosz was woensdagavond niet te genieten na de uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles (1-2) in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Met één vraag van presentator Hans Kraay junior na afloop was de hoofdtrainer van de Eindhovenaren overduidelijk niet blij. Lees hier het hele artikel.

Naast Bosschaart nóg een oud-topvoetballer niet welkom op trainerscursus: 'Ik voldoe aan alle criteria'

Pascal Bosschaart is niet de enige oud-topvoetballer die door de KNVB niet wordt toegelaten tot de hoogste trainerscursus. Ook Theo Lucius is al meermaals afgewezen, tot zijn eigen frustratie. Lucius zegt aan alle criteria te voldoen, maar wordt afgewezen op basis van een subjectieve waarneming. Lees hier meer over de situatie van Lucius.

Kraay junior: 'Tot die tijd loop ik nog even niet voorop in de Van Persie-polonaise'

Hans Kraay junior had liever gezien dat Feyenoord voor Mark van Bommel als nieuwe trainer had gekozen in plaats van Robin van Persie. Kraay junior vindt Van Bommel een 'logischer keuze' vanwege zijn ervaring en prestaties. Toch begrijpt hij de keuze voor Van Persie wel en hoopt hij dat de nieuwe trainer succesvol zal zijn. Lees hier meer over de mening van Kraay junior.

Slot moet diep in de buidel tasten: naast schorsing ook megaboete

Arne Slot mag na zijn wangedrag na het duel tegen Everton twee wedstrijden niet op de bank bij Liverpool zitten. De coach moet ook een boete betalen voor zijn gedrag richting de scheidsrechter. Liverpool zelf moet ook een aanzienlijk bedrag overmaken naar de Engelse voetbalbond. Lees hier meer over de straf van Slot.