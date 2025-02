Naast Bosschaart nóg een oud-topvoetballer niet welkom op trainerscursus: 'Ik voldoe aan alle criteria'

Pascal Bosschaart, die de afgelopen weken als interim-trainer van Feyenoord fungeerde, is niet de enige oud-topvoetballer die door de KNVB niet wordt toegelaten tot de hoogste trainerscursus. Ook drievoudig Oranje-international en huidig PSV-assistent Theo Lucius (48) is, tot zijn eigen frustratie, al meermaals afgewezen.

Tegenover het Eindhovens Dagblad gaat Lucius uitgebreid in op zijn vergeefse pogingen om toe te worden gelaten tot de cursus Voetbalcoach-5. De oud-verdediger, die in zijn actieve carrière onder meer uitkwam voor PSV, Feyenoord en FC Groningen, zegt al meermaals te zijn afgewezen. "Heel teleurstellend, omdat ik door veel mensen word gestimuleerd om deze richting uit te gaan. En dat zijn allemaal mensen van wie ik honderd procent zeker weet dat ze eerlijk zijn en dat ze me het zouden afraden als ze me ongeschikt zouden vinden", zegt Lucius.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord Onder 21 ontsnapt aan nederlaag bij rentree Bosschaart op de bank

Tot de grote namen die Lucius hebben geadviseerd zich op het trainersvak te storten behoren volgens de Brabander onder meer Guus Hiddink, Earnest Stewart en Bosz. Inmiddels heeft Lucius bijna negen jaar ervaring als jeugdtrainer bij PSV, assistent bij Oranje Onder 17 en assistent bij zowel Jong PSV als de hoofdmacht. Toch wordt hij door de KNVB niet toegelaten tot de cursus Voetbalcoach-5, die nodig is om zelfstandig een team op het hoogste niveau te mogen leiden. "Ik voldoe gewoon aan de criteria om toegelaten te worden, maar word afgewezen op basis van een subjectieve waarneming", uit Lucius zijn frustraties.

KNVB: 'Visie Bosschaart teveel die van Feyenoord'

De toelatingscriteria die de KNVB hanteert voor de hoogste trainerscursus zijn de afgelopen weken voortdurend onderwerp van gesprek geweest, door de situatie rond Bosschaart. De oud-verdediger werd door Feyenoord intern doorgeschoven vanuit de Onder 21 naar de hoofdmacht, na het ontslag van Brian Priske. Bosschaart mocht die functie echter maximaal zestig dagen bekleden, aangezien hij niet over het hoogste diploma beschikt. "Ik heb daar een gesprek met Jan Zoutman (hoofddocent bij de KNVB, red.) over gehad. Mijn visie was te veel de visie van Feyenoord", vertelde Bosschaart daar vorige week zelf over. Inmiddels is Bosschaart teruggekeerd naar zijn 'eigen' elftal, aangezien Feyenoord in de persoon van Robin van Persie een definitieve opvolger voor Priske heeft aangesteld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez trekt zorgelijke conclusie: 'Totaal geen structuur, ze doen maar wat'

Kenneth Perez uit in Dit was het Weekend zijn zorgen over PSV.