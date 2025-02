Feyenoord Onder 21 ontsnapt aan nederlaag bij rentree Bosschaart op de bank

De terugkeer van Pascal Bosschaart als trainer Feyenoord Onder 21 is uitgelopen op een teleurstelling. De beloftenploeg van de Rotterdammers wist in de blessuretijd een nederlaag te voorkomen tegen hekkensluiter Vitesse, na een treffer van Fabiano Rust. Op Papendal eindigde het duel in 1-1.

Het is voor Feyenoord Onder 21 vooralsnog een teleurstellend 2025. Er werd begonnen met twee overwinningen, waarna er vorige week kansloos werd verloren. Tijdens dat duel was Bosschaart afwezig. De 44-jarige Rotterdammer nam toen de honneurs waar bij het eerste elftal van Feyenoord als interim-trainer, na het ontslag van trainer Brian Priske.

Artikel gaat verder onder video

Bosschaart maakte op Papendal dus zijn rentree als trainer van Feyenoord Onder 21 en zag de thuisploeg na negen minuten al direct een grote kans krijgen. Mohamed Essakkati schoot een bal over het doel van Ismail Ka. Niet veel later was daar alsnog de openingstreffer van Vitesse. Linksbuiten Nino Zonneveld gaf voor, waarna Andy Vissser de 1-0 binnenkopte namens de Arnhemmers. Wat volgde waren enkele kansen op en neer, maar gescoord werd er niet meer voor rust.

LEES OOK: Bosschaart grapt over plotseling vertrek van Reijnen, dit is de echte reden

Volgens 1908.nl was Bosschaart ontevreden over het optreden van zijn ploeg en kwam daarom met een drievoudige wissel. Thijs Kraaijeveld, die deze week zijn contract bij Feyenoord verlengde, Marley Cruz en Troy Moses kwamen in de ploeg voor Divaio Bobson, Björn Otte en Rainey Breinburg. Veel hielp het het niet want Vitesse was kort na rust meermaals dicht bij een verdubbeling van een voorsprong. Zo kregen onder meer Visser en Zonneveld een grote kans.

LEES OOK: KNVB verkoopt pijnlijke 'nee': 'Jouw visie is te veel de visie van Feyenoord'

Dat Feyenoord nog leefde mag gerust een wonder genoemd worden en de Rotterdammers wisten daar uiteindelijk ook van te profiteren. De ploeg van Bosschaart drong in de slotfase al flink aan en uiteindelijk was het Rust die in de 92ste minuut de gelijkmaker maakte en Feyenoord Onder 21 een gestolen punt bezorgde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Feyenoorder maakt indruk in Champions League en speelt zich in de kijker van grote Europese clubs'

Interim-trainer Pascal Bosschaart heeft een boodschap voor Dennis te Kloese, nu Feyenoord door is in de Champions League.