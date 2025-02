'Feyenoorder maakt indruk in Champions League en speelt zich in de kijker van grote Europese clubs'

kan rekenen op lovende kritieken uit zijn thuisland Spanje. AS ziet de linksback uitblinken bij Feyenoord en verwacht dat de huurling van Wolverhampton Wanderers een stap hogerop gaat maken ten opzichte van de laagvlieger in de Premier League.

Bueno heeft zich volgens AS ‘op de radar gezet’ door zijn prestaties in de Champions League: “De linksback speelde een belangrijke rol in het grote succes van de Nederlandse club in de Champions League.” Het Spaanse medium noemt de 3-0 ‘afstraffing’ van Bayern München en de uitschakeling van AC Milan in de tussenronde.

In de terugwedstrijd in Milaan (1-1) gaf Bueno een ‘meesterlijke voorzet’ op Julián Carranza, die binnenkopte. Mede dankzij de assist van Bueno werden i Rossoneri ‘op spectaculaire wijze’ uitgeschakeld in het toernooi. Feyenoord is volgens AS ‘een jong team, waarin Hugo Bueno een interessante, frisse wind liet waaien’. Dankzij de prestaties in de Champions League, zou Bueno 'definitief in de schijnwerpers' staan.

De jonge Spanjaard speelde al 22 wedstrijden voor Feyenoord dit seizoen, maar keert, in de zomer, althans voor even, weer terug naar Wolverhampton Wanderers, waar hij in de jeugd speelde. De club staat zeventiende in de Premier League. Meerdere Europese clubs zouden de nu nog Feyenoorder volgen, die zich op het Europees Kampioenschap Onder 21 nog eens extra in de kijker kan spelen. Bueno neemt ‘normaalgesproken’ aankomende zomer afscheid van Wolverhampton, aldus AS.

