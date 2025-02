Hartverscheurende beelden van Lisandro Martínez bij Manchester United - Crystal Palace

Hartverscheurende beelden van zondag in de slotfase van het thuisduel van Manchester United met Crystal Palace (0-2 nederlaag). De Argentijnse verdediger ging per brancard en in tranen van het veld.

Martínez ging in de slotfase van de wedstrijd aan de rechterkant van het veld een duel aan met Ismaila Sarr. De voormalig verdediger van Ajax bleef liggen op de grond, greep meteen naar de linkerknie en gebaarde naar de zijkant dat hij gewisseld moest worden.

Martínez werd uiteindelijk per brancard van het veld gedragen en was zichtbaar geëmotioneerd. Matthijs de Ligt kwam als vervanger van de Argentijn binnen de lijnen; kort erna bepaalde Jean-Philippe Mateta met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 0-2.

Martínez wordt sinds zijn komst van Ajax in 2022 geplaagd door blessures. Vorig seizoen kwam hij in alle competities tot slechts veertien wedstrijden voor Manchester United, door eerst een voetblessure en daarna een knieblessure.

Infelizmente eu to achando que o Lisandro Martinez entrou pra lista dos jogadores que tiveram o joelho contratados pelo Vasco pic.twitter.com/Nh2f4HR8Ne — Seu Moreira (@oseumoreira) February 2, 2025

