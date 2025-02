Eser Gürbüz: 'Van Persie feliciteerde me, maar wil wel 10 procent'

Eser Gürbüz staat in de belangstelling van Fenerbahçe, zo meldt Omrop Fryslân. De zeventienjarige buitenspeler van sc Heerenveen is goed begonnen aan zijn professionele voetbalcarrière en heeft meteen de interesse gewekt van de topclub uit zijn vaderland. Zijn trainer, Robin van Persie, speelde zelf voor de club uit Istanbul en adviseert Gürbüz.

Gürbüz maakte op 1 februari zijn debuut tegen Fortuna Sittard (2-2) met een invalbeurt en was meteen trefzeker. In zijn tweede wedstrijd tegen FC Twente (3-3) begon de jongeling op de bank, maar wederom wist hij te scoren. Tegen PEC Zwolle (1-1) was Gürbüz goed voor een assist. Zijn eerste basisplaats moet nog komen.

In gesprek met Omrop Fryslân gaat de jonge Gürbüz in op de interesse van Fenerbahçe, die gemeld werd door Turkse media. Trainer Van Persie speelde tussen 2015 en 2018 voor De Gele Kanaries en heeft het er met zijn pupil over gehad, vertelt Gürbüz: "De trainer had het ook gelezen. Hij feliciteerde me, maar hij zei wel dat hij 10 procent wil. Daar kunnen we samen wel om lachen."

Van Persie heeft ook een serieuze boodschap voor Gürbüz, zegt hij tegen de Friese lokale omroep: "Ik heb Eser geadviseerd dat het nu nog veel te vroeg is om die stap te maken. Hij staat nog helemaal aan het begin van zijn reis. Mijn advies aan hem is om lekker bij Heerenveen te blijven. Hij moet hier meters maken en blijven leren, dan komt die stap vanzelf."

Gürbüz wordt gevraagd of zijn voorkeur zou liggen bij Fenerbahçe of aartsvijand Galatasaray: "Dat is een moeilijke keuze. Ik heb familie in Turkije wonen en de één is voor Fenerbahçe en de ander voor Galatasaray. En dan zijn er ook nog een paar voor Besiktas. Vooral de familieleden die voor Fenerbahce zijn, sturen allemaal berichtjes dat ik daar naartoe moet komen."

De interesse uit zijn vaderland roept bij Omrop Fryslân vragen op over de interlandcarrière van Gürbüz. Hij wil nog geen eenduidig antwoord geven voor welk land hij zou willen uitkomen, mocht de keuze zich voordoen: “Dat houd ik nog even voor me. Ik zit nu goed bij het Nederlands elftal onder de achttien." Gürbüz gaat verder: "Ik heb er weleens over nagedacht, maar dat blijft gewoon heel moeilijk. Ik ben in Nederland opgegroeid, maar mijn familie is natuurlijk wel Turks. Op dit moment kies ik voor Nederland."

