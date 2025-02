Het dondert in kleedkamer van Feyenoord na nederlaag tegen Ajax

Er zijn harde woorden gevallen in de kleedkamer van Feyenoord na de nederlaag tegen Ajax, zo vertelt Quinten Timber. De onderlinge onvrede werd hardop uitgesproken.

Timber krijgt van Hans Kraay junior de vraag hoe de sfeer in de kleedkamer was na De Klassieker. Een laat doelpunt van Kenneth Taylor besliste de wedstrijd in het voordeel van Ajax.

“Ik moet zeggen: we zijn wel degelijk een beetje boos op elkaar geworden. Er zijn wat dingen gezegd…”, aldus Timber, waarna Kraay wil weten wat er is gezegd. “Dat is voor ons, om in de kleedkamer te bespreken”, antwoordt de middenvelder.

“Op sommige momenten mogen er ook harde woorden vallen. Dat is net ook gebeurd en dat hoort er ook bij, want woensdag hebben we gewoon weer PSV voor de deur staan”, doelt Timber op het bekerduel. “Dan moeten we er staan.”

Volgens de aanvoerder deinst trainer Brian Priske er niet voor terug om harde noten te kraken. “Hij voelt denk ik zelf ook aan wanneer het moet, na wedstrijden. Morgen zal hij in de meeting ook aanstippen wat er beter moet. Dat hebben we onderling net ook gedaan.”

Zelf houdt Timber gemengde gevoelens over aan de wedstrijd. De van een knieblessure teruggekeerde Feyenoorder maakte zijn eerste minuten in een officiële wedstrijd sinds 22 december (3-0 nederlaag tegen PSV). Timber wist de 1-1 te maken. “Ik ben blij om op het veld te mogen staan. Ik had er zin in, maar dat je dan in de laatste minuut zo de wedstrijd weggeeft dat zorgt voor een zuur gevoel.”

