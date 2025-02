Jade Anna komt met uitleg: ‘Kenneth is allergisch en heeft astma’

Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-middenvelder , wordt op sociale media al wekenlang lastiggevallen met vragen en speculatie over haar katten. Het gerucht ging dat de beestjes in een asiel zaten, maar dat ontkent Jade Anna. In een video op TikTok zegt zij dat ze zich genoodzaakt voelt om te reageren op de roddels.

Jade Anna deelde geregeld beelden van haar twee Ragdolls, Rover en Bruno, maar volgers merkten op dat de katten niet meer in beeld kwamen sinds ze samenwoont met Taylor. Onder iedere socialmediapost van Jade Anna werden de afgelopen weken reacties geplaatst met vragen over haar katten. Wat blijkt? De middenvelder van Ajax is allergisch voor katten. Bovendien is het nieuwe huis waar ze sinds vorige maand in wonen niet geschikt voor de kittens, vertelt Jade Anna. Ze heeft de katten ondergebracht bij bekenden.

Jade Anna geeft uitleg over katten

“Laten we once and for all even uit de wereld helpen dat mijn katten in een asiel zijn. Je kan zeggen dat het mijn eigen schuld is omdat ik er niets over heb gezegd, maar dat is omdat het een keuze was waar ik liever niet voor had gestaan”, zegt Jade Anna. “Mijn lieve katten zijn inderdaad niet meeverhuisd. Ze waren al weg toen ik nog in Heemskerk woonde. Ik heb mijn kittens ooit genomen omdat ik erg van katten houd. Ik hield ze het liefst mijn hele leven bij me, maar toen kreeg ik een relatie met Kenneth, die allergisch is voor katten. Daarnaast heeft astma. Die twee dingen zijn geen goede combinatie voor een topsporter.”

Het nieuwe huis van Taylor en Jade Anna bevat lage ramen en een terras waarvandaan de katten over het balkon zouden kunnen springen. “Als dat gebeurt, zijn ze letterlijk dood”, aldus de populaire influencer. “Ook weten we niet wat de toekomst ons gaat brengen, of er ooit een verhuizing naar het buitenland gaat plaatsvinden. Wat zou er dan gebeuren met m’n katten? Ik wilde gewoon zeker weten dat allebei m’n katten op een veilige plek met veel liefde zouden leven. Dat heeft tot de keuze geleid dat Bruno naar mijn moeder is gegaan en Rover is naar een superlieve mevrouw gegaan die op zoek was naar een oudere kat, die niet naar buiten gaat, superlief is, goed alleen kan zijn. Dit was de perfecte match.”

'Debiele roddels'

“Ik krijg nog steeds foto’s en video’s van Rover en Bruno is natuurlijk dichtbij, dus die kan ik zien zo vaak als ik wil”, verzekert Jade Anna, die zich genoodzaakt zag om iets van zich te laten horen na de geruchten. “Ik was wel van plan om dit op z’n tijd te delen. Omdat ik het niet fijn vond dat dit moest gebeuren, had ik er nog niets over gedeeld. Maar omdat er zulke debiele roddels de wereld in worden geholpen, was ik nu wel verplicht iets te zeggen. Om zo’n keuze te maken over beestjes waar je megaveel van houdt, is niet niks.”

