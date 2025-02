Levert Ajax knappere prestatie dan Feyenoord? 'Union Sint-Gillis is beter dan AC Milan'

Aad de Mos vindt dat Ajax deze week een knappere prestatie heeft geleverd dan Feyenoord. Ajax versloeg Union Sint-Gillis ternauwernood in de Europa League, terwijl Feyenoord erin slaagde om AC Milan te elimineren in de Champions League.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf laat Ajax-watcher Mike Verweij weten dat hij vrijdagochtend met De Mos heeft gesproken over de wedstrijd tussen Ajax en Union. “Ik moest van hem vooral in deze podcast roepen dat dit Union Sint-Gillis beter was dan AC Milan.”

Waarom De Mos dat vindt? “Hij stond vorige week al in onze krant en legde toen ook uit hoe fysiek sterk deze ploeg was. Grote ploegen in België spelen niet graag tegen Union vanwege de kracht en de snelheid. Hij zag dat gisteren tot uiting komen in de eerste helft. Hij vond het echt een heel goede ploeg.”

'Union moet zich schamen'

Collega-journalist Valentijn Driessen noemt de bewering dat Union beter is dan Milan ‘grote onzin’. Hij vindt dat Union ‘zich nog het meest moet schamen van allemaal’, na het duel met Ajax. Union stond lange tijd met een man meer op het veld, maar wist de 0-2 voorsprong niet uit te bouwen. Daardoor volgde een verlenging, waarin Ajax eenmaal scoorde.

“Zij leken te voetballen met het idee: we hebben nog negentig minuten tegen tien man, dus dat doelpunt gaat nog wel een keertje vallen. Er was helemaal geen urgentie bij die gasten”, merkt Driessen op. Verweij reageert: “Dat hadden ze voor de rust moeten doen. Toen lag Ajax ondersteboven.”

