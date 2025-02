Slot brengt Lineker in lastig parket: ‘Ze gaan me daar vermoorden’

Arne Slot heeft Gary Lineker onlangs in een ongemakkelijke situatie gebracht. Na afloop van een interview bij de BBC doet de trainer het Engelse icoon een shirt van Liverpool cadeau. Lineker speelde gedurende zijn loopbaan echter voor stadsgenoot Everton.

Vrijdag publiceerde de BBC een uitgebreid interview met Slot, die werd bevraagd door Lineker. Na afloop van het gesprek gaan de twee de padelbaan op het trainingscomplex van Liverpool op en heeft Slot ook nog een cadeautje voor de oud-spits. “De kleur van je shirt komt in de buurt van wat we willen”, geeft de voormalig trainer van Feyenoord aan. Lineker stond in een donkerrood shirt op de padelbaan.

Vervolgens haalt Slot een shirt van Liverpool tevoorschijn. “Toen je hier aankwam, gingen er veel positieve geluiden rond. Iedereen wilde je ontmoeten, dus elke speler heeft het gesigneerd”, legt de oefenmeester uit. Wanneer hij het shirt omdraait, staat de naam van Lineker op de rug, met daaronder nummer 25. Dat is een verwijzing naar de tijd van de oud-voetballer als presentator van Match of the Day. In november kondigde Lineker aan dat hij na afloop van het huidige seizoen na 25 jaar stopt met die taak.

“Nu gaan we hier een foto mee maken, zodat mensen zien dat je een Liverpool-fan bent”, stelt Slot, terwijl Lineker direct moeilijk begint te kijken. “Ze gaan me vermoorden bij Everton”, stelt de oud-spits. Lineker debuteerde in het profvoetbal in 1978/79 bij Leicester City en verliet die club in 1985 voor Everton. Uiteindelijk speelde hij maar een seizoen voor de blauwe club uit Liverpool.

