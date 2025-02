Arne Slot reageert voor het eerst op rode kaart na Everton - Liverpool

Arne Slot heeft vrijdagmorgen op een persconferentie gereageerd op de rode kaart die hij woensdagavond na afloop van de ontmoeting tussen Everton en Liverpool ontving van scheidsrechter Michael Oliver. De voormalig trainer van AZ en Feyenoord erkent dat de ‘emoties’ op dat moment ‘de overhand’ krijgen en zou het met de wetenschap van nu, ‘anders’ aangepakt hebben.

Liverpool had afgelopen woensdag een grote stap richting de landstitel kunnen zetten. De ploeg van Slot is bezig aan een uitstekend seizoen en had bij aanvang van de inhaalwedstrijd tegen Everton al zes punten meer dan Arsenal, maar had bij een zege op de stadgenoot de voorsprong op de eerste achtervolger vergroot tot negen punten. Liverpool stevende dankzij een doelpunt van Mohamed Salah lang af op een 1-2 overwinning, maar kreeg in de achtste minuut van de blessuretijd toch nog de gelijkmaker om de oren.

Het tweede doelpunt van Everton en daarmee het zesde gelijkspel van dit seizoen kwam hard aan bij Liverpool. De spelers van Everton en Liverpool raakten na het laatste fluitsignaal slaags met elkaar, waardoor scheidsrechter Oliver zich al genoodzaakt zag om zowel Abdoulaye Doucouré als Curtis Jones een rode kaart te geven. Daar bleef het niet bij. Niet veel later kreeg ook Slot die kleur kaart te zien. Op beelden die vervolgens al snel rondgingen op social media was te zien dat Slot en Oliver elkaar een hand gaven. Daarbij zei de trainer van Liverpool een aantal dingen, die bij de arbiter mogelijk in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Another angle of Arne Slot's red card tonight...



What did he say to Michael Oliver 🤝 pic.twitter.com/qzR376WKUw — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 12, 2025

Slot reageert

Slot leek in eerste instantie voor twee duels geschorst te worden, maar er loopt momenteel nog een onderzoek naar het voorval. De oefenmeester kon er op zijn persconferentie naar aanleiding van het thuisduel met Wolverhampton Wandereres van komende zondag dus nog niet veel over zeggen. “Dat moet ik respecteren, dus ik kan niet op de details in gaan”, zo wordt Slot geciteerd door het Algemeen Dagblad. “De emoties kregen bij mij de overhand. Als ik het, nu ik er op terugkijk, anders kon doen, zou ik dat doen. Een volgende keer zou ik het ook anders doen. Maar wat er precies is gezegd, kan ik niet zeggen. Ik wil het lopende onderzoek niet verstoren.”

Tijdens het thuisduel met Wolverhampton Wanderers lijkt Slot in ieder geval ‘gewoon’ op de bank plaats te kunnen nemen. Drie dagen later staat voor Liverpool het uitduel met Aston Villa op het programma en op woensdag 26 februari wacht de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. Liverpool zal zich zondag willen herstellen van het puntenverlies bij Everton, want dat de late gelijkmaker van de thuisploeg zeer deed, is wel duidelijk. “Het eerste gevoel na het laatste fluitsignaal was dat we twee punten hebben laten liggen. Maar tijdens de wedstrijd had ik niet constant het gevoel dat we zouden winnen. Het was een gelijkwaardige wedstrijd. Een gelijkspel was misschien wel terecht. Maar na 97 minuten stonden we voor, we waren dicht bij winst. Daardoor voelde het alsof we twee punten hebben laten liggen. Maar we hebben ook veel gewonnen”, zo doelde Slot op de ‘saamhorigheid’ van zijn elftal.

Arne Slot's reaction to Everton's 98th minute equaliser 😤



Jordan Pickford's knee slide in the background 👀



That ending was ridiculous. pic.twitter.com/T4EqIiAtRA — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 12, 2025

