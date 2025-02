Engelse media schrijven allemaal hetzelfde over Virgil van Dijk, na 'heerszuchtige' avond op Anfield

Liverpool boekte donderdagavond een verpletterende 4-0 overwinning op Tottenham Hotspur en verzekerde zich daardoor van een plekje in de finale van de League Cup. Een belangrijke rol was er weggelegd voor en . Van Dijk stopte Tottenham Hotspur-spits af en pikte in de slotfase een doelpuntje mee, terwijl Gakpo na ruim een half uur voetballen de score opende. De Nederlanders krijgen veel complimenten en worden door de Engelse pers beoordeeld met hoge rapportcijfers.

Van Dijk stond donderdagavond in het middelpunt van de belangstelling. De aanvoerder van zowel Liverpool als het Nederlands elftal vocht tegen Tottenham Hotspur verhitte duels uit met Richarlison, die vanwege zijn Everton-verleden niet heel populair is bij de Liverpool-aanhang. Van Dijk wist dus wat hem te doen stond, niet in de laatste plaats om Richarlison als speler van de stadgenoot tweemaal wist te scoren op Anfield. Donderdagavond kwam hij er echter niet aan te pas. “Er gaat niets boven een bezoekende voormalig Everton-speler om het Anfield-publiek op te hitsen. Vooral iemand met de reputatie een opwindhandelaar te zijn en een voorliefde heeft voor het scoren van belangrijke doelpunten tegen Liverpool”, zo schrijft Liverpool Echo.

Het lokale medium zag dat Richarlison er ‘onverstandig’ voor koos om al vroeg in het duel het gevecht aan te gaan met Van Dijk. “Ter verzachting, de aanvaller van Tottenham had goede redenen om te mopperen, omdat hij per ongeluk de elleboog van de aanvoerder tegen zijn kin kreeg. Maar hij had eigenlijk veel beter moeten weten dan de strijd met Van Dijk voort te zetten, die wegliep voor het gekreun van Richarlison en later een hulpaanbod veinsde toen, niet voor het eerst, zijn tegenstander op de grond lag”, zo doelt het medium op een moment waarbij Van Dijk zich niet van zijn meest sportieve kant liet zien. Heel lang zou het gevecht tussen Van Dijk en Richarlison overigens niet duren. De Braziliaan moest de strijd na 45 minuten staken vanwege een kuitblessure. “Waardoor Van Dijk de aanval van de bezoekers bleef domineren en vervolgens een schitterende prestatie afsloot door het vierde doelpunt binnen te koppen”, zo klinkt het.

Seeing Richarlison getting elbowed is a nice sight, but the fact this isn’t a red card is crazy. VAR is in operation tonight. That’s why the gaslighting towards the #Arsenal red cards this season has been absurd. We all know dangerous play. #AFC pic.twitter.com/1HHejF7HUR — Adam Keys (@adamkeys_) February 6, 2025

Van Dijk krijgt van Liverpool Echo een 9 voor zijn optreden tegen Tottenham Hotspur. Ook This Is Anfield genoot van de aanvoerder, vooral van zijn duels met Richarlison. “Hij dacht hij dat zijn avond zou beginnen met een spelletje primadonna, en met nog geen vijf minuten op de klok verdampten de tranen van Richarlison en van zijn eigen stomende gezicht - een lust voor het oog, werkelijk waar.” This Is Anfield zag Van Dijk de wedstrijd ‘volledig orkestreren’ en de verdediger ‘een heerszuchtige avond’ afsluiten met een rake kopbal. De Nederlander krijgt een 8 voor zijn optreden en daar sluit Express zich bij aan. “Nadat hij verschillende keren was aangemoedigd om mee te doen aan de aanval, was hij meer dan blij om erbij betrokken te zijn, door het vierde doelpunt te maken door hoog boven iedereen uit te stijgen en de hoekschop van Alexis Mac Allister te verzilveren”, zo klinkt het.

Complimenten voor Gakpo

Liverpool moest op eigen veld nog aan de bak tegen Tottenham Hotspur, want de eerste ontmoeting in de halve finale resulteerde in een 1-0 zege voor de Noord-Londenaren. Gakpo gaf donderdagavond het startsein voor de ‘comeback’. De voormalig PSV-aanvaller opende na 34 minuten de score en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op zestien doelpunten, waarvan vijf in de League Cup. “Opnieuw een uitstekend optreden aan de linkerkant”, zo concludeert Liverpool Echo, dat Gakpo het rapportcijfer 9 geeft. “Deze jongen houdt gewoon van een bekerwedstrijd en een doelpunt, nietwaar? Het ding aan Gakpo - afgezien van het feit dat hij een opmerkelijk solide voetballer is - is de consistentie over de hele linie in wat hij je biedt”, zo is This Is Anfield lovend. “Hij liet zich niet al te veel meeslepen door zijn doelpuntenviering en ging verder met het verpesten van de avond van Archie Gray (de rechtsback van Everton, red.). Geweldig om te zien.”

Dankzij de 4-0 overwinning - de andere doelpunten werden gemaakt door Mohamed Salah en Dominik Szoboszlai - plaatste Liverpool zich dus voor de eindstrijd van de League Cup. Daarin is Newcastle United de tegenstander. De formatie van coach Arne Slot speelt zondagmiddag in de vierde ronde van de FA Cup uit tegen Plymouth, een paar dagen later wacht het inhaalduel met Everton.

Carragher enorm lovend over Van Dijk

Van Dijk kreeg na afloop van het duel met Tottenham Hotspur ook enorme complimenten van Jamie Carragher.

"He's too good for the highest level of football" 👏



Jamie Carragher says it almost feels like there should be another level of football for Virgil van Dijk 🥇 pic.twitter.com/rv4ZxIXeJ6 — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 6, 2025

