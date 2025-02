Priske onder druk bij Feyenoord, Weghorst zorgt voor verbazing - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Brian Priske staat onder druk bij Feyenoord na recente nederlagen, ondanks eerdere steun van de clubleiding. Ondertussen zorgde Wout Weghorst voor verbazing met zijn gedrag na de Klassieker tegen Feyenoord. Ajax maakte een inschrijfblunder met Oliver Edvardsen, waardoor hij niet kon spelen in de Klassieker. Daarnaast is er nieuws over de transfer van Santiago Giménez naar AC Milan, en de KNVB onderzoekt de mogelijkheid om een Eredivisie-wedstrijd over te spelen na een arbitrale fout.

Priske verder onder druk bij Feyenoord

De druk op Brian Priske neemt toe na recente nederlagen van Feyenoord. De Vrienden van Feyenoord en sponsors vinden het tijd om in te grijpen, ondanks de eerdere steun van de clubleiding na de overwinning op Bayern München. Lees hier meer over de situatie bij Feyenoord.

Wout Weghorst zorgt voor verbazing

Wout Weghorst zorgde voor verbazing bij Willem van Hanegem na de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Ondanks een gemiste penalty, probeerde Weghorst het publiek op te zwepen, wat niet bij iedereen in goede aarde viel. Lees hier meer over de reactie van Van Hanegem.

Ajax gaat de mist in met Edvardsen

Ajax maakte een inschrijfblunder met Oliver Edvardsen, waardoor hij niet kon spelen in de Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers waren te laat met het inschrijven van de Noorse aanvaller. Lees hier meer over de blunder van Ajax.

Officieel: Giménez naar AC Milan

Santiago Giménez heeft zijn overstap naar AC Milan afgerond. De Mexicaanse spits verlaat Feyenoord na 2,5 jaar en tekent een contract tot 2029 bij de Italiaanse club. Lees hier meer over de transfer van Giménez.

KNVB onderzoekt mogelijkheid tot overspelen