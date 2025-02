Van der Gijp verbijsterd door scheidsrechter: ‘Kom op man. Dat zie je toch!’

René van der Gijp is niet te spreken over de arbitrage in Nederland. Volgen de analist durven scheidsrechters en grensrechters sinds de komst van de VAR zelf geen beslissingen meer te nemen over bepaalde momenten.

Van der Gijp haalt in het bijzonder een moment het duel tussen PSV en Feyenoord in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker aan. De Eindhovenaren kwamen in dat duel vroeg op een 1-0 voorsprong via Johan Bakayoko, waarbij Ismael Saibari hinderlijk buitenspel leek te staan. Zowel scheidsrechter Pol van Boekel als VAR Jochem Kamphuis zagen geen reden om de PSV-treffer te annuleren.

"Weetje, die VAR heeft meer kapot gemaakt dan je lief is", reageert Van der Gijp bij Vandaag Inside op de vraag van Wilfred Genee of Saibari hinderlijk buitenspel stond. "Scheidsrechters nemen niet snel beslissingen meer, grensrechters vlaggen niet meer. Ik bedoel, kom op man! Als grensrechter kan je dit toch gewoon zien. Natuurlijk staat Saibari hinderlijk buitenspel", vervolgt de analist, die bijval krijgt van Johan Derksen. "Zulke dingen moet een scheidsrechter niet afwegen."

Van der Gijp ziet dat scheidsrechter niet meer fluiten

Vervolgens blikt Van der Gijp terug op De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. ''Zo'n goal van Brobbey, oké...'', doelt hij op de 1-0 van de Ajax-spits. "Maar die scheidsrechters fluiten gewoon niet meer. En grensrechters vlaggen alleen nog maar voor uitballen en corners. En voor de rest vlaggen ze niet meer voor buitenspel.''

