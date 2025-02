Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz zet veelbesproken speler op de bank tegen FC Utrecht

begint zaterdagmiddag op de bank in de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Utrecht. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De aanvaller deed vorige week tijdens het thuisduel met Willem II nog de nodige stof opwaaien door na zijn treffer een vinger voor zijn mond te houden en niet veel later nog meer stiltegebaren te maken richting zijn eigen supporters. Peter Bosz kiest in de kraker tegen FC Utrecht mogelijk voor .

PSV heeft zaterdagmiddag het een en ander recht te zetten. Waar de Eindhovenaren voor de winterstop nog in volle vaart op een nieuwe landstitel leken af te stevenen, moeten ze in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht de achtervolging inzetten. Door het gelijkspel tegen Willem II van vorige week zaterdag en de overwinning van Ajax een dag later bij Fortuna Sittard, is de koppositie momenteel in Amsterdamse handen. Ajax en PSV hebben weliswaar evenveel punten, maar de formatie van coach Francesco Farioli moet nog een wedstrijd inhalen. Die wedstrijd (tegen Go Ahead Eagles) staat voor zondag 23 februari op het programma, dus PSV kan zich tegen FC Utrecht zeker geen nieuw puntenverlies veroorloven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang loopt helemaal leeg over PSV-publiek: 'Blijkbaar zijn ze zo'

Meerdere wijzigingen tegen FC Utrecht

Vier dagen na het heenduel met Juventus in de voorronde van de Champions League lijkt Bosz zijn opstelling op drie posities te wijzigen. Lang had in Turijn, waar PSV met 2-1 verloor, nog wel een basisplaats, maar het AD verwacht hem in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op de bank. Ivan Perisic ruilt de rechterkant in voor de linkerflank, waardoor er in de voorhoede een plekje vrijkomt voor Bakayoko. Luuk de Jong completeert de aanval. Op het middenveld vindt eveneens een wijziging plaats. Ismael Saibari verscheen evenals Lang tegen Juventus nog wel aan de aftrap, maar maakt nu mogelijk plaats voor Guus Til. Joey Veerman, die tegen Juventus opnieuw in de fout ging en na afloop een opvallend interview gaf, behoudt zijn basisplaats. Veerman en Til worden vergezeld door Jerdy Schouten.

Ook in de achterhoede kiest Bosz volgens het AD voor een andere invulling. Mauro Júnior switcht evenals Perisic van flank, waardoor hij tegen FC Utrecht op de rechtsbackpositie komt te spelen. Dat gaat ten koste van Richard Ledezma. Doordat Mauro de rechterkant van invulling verzorgt, ontstaat er op links ruimte voor Tyrell Malacia. De huurling van Manchester United bleef tegen Juventus aan de kant. Bosz kan in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht nog altijd geen beroep doen op Olivier Boscagli, terwijl ook Rick Karsdorp niet van de partij is. Dat geldt ook voor de al langer geblesseerde Sergiño Dest, die wel op de weg terug is, en Malik Tillman en Ricardo Pepi. Laatstgenoemde komt dit seizoen helemaal niet meer in actie.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Obispo, Malacia; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Valentijn Driessen doet voorspelling en weet waar de toekomst van Noa Lang ligt

Valentijn Driessen is ervan overtuigd dat Noa Lang na dit seizoen geen speler meer is van PSV.