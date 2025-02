Earnest Stewart verdedigt interesse van PSV in speler die op Deadline Day had moeten komen

Earnest Stewart heeft in gesprek met De Telegraaf tekst en uitleg gegeven over de interesse van PSV in . De Eindhovenaren werden op de laatste dag van de winterse transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Ohio, die op huurbasis de overstap had moeten maken van FC Utrecht. Dat PSV in de zoektocht naar een vervanger van was uitgekomen bij de reservespits van FC Utrecht, kwam Stewart op veel verbaasde en kritische reacties te staan.

Ohio was in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog op huurbasis actief voor Hull City. Hij maakte in de daaropvolgende zomer definitief de overstap van Standard Luik naar FC Utrecht. Voor de verrassende nummer drie van de Eredivisie speelde hij tot op heden zeventien wedstrijden, waarin hij vier keer trefzeker was. Na de winterstop kwam hij nog niet in actie. Ohio raakte in de bekerwedstrijd tegen AFC op 18 december geblesseerd en wacht daardoor nog op zijn eerste minuten in het nieuwe kalenderjaar. Dat maakt het des te opvallender dat PSV van de week werk had willen maken van zijn komst.

“Als je het over de huurspelers hebt, dan is er altijd iets. Een club verhuurt geen spits die twintig doelpunten heeft gemaakt”, zo vertelt Stewart. Ohio heeft naast zijn fitheid nóg een serieus probleem bij FC Utrecht. Ron Jans had voor de winterstop al drie spitsen tot zijn beschikking en vorige maand haalde zijn werkgever Sébastien Haller terug. De Ivoriaan wordt in de tweede seizoenshelft gehuurd van Borussia Dortmund en is natuurlijk niet teruggekomen om op de bank te zitten. Het uitzicht van Ohio op een basisplaats is dus nihil. “Als je spelers gaat huren, kom je altijd uit bij spelers waar een krasje op zit. Ohio is voor veel mensen de derde spits van FC Utrecht, maar voor mij is het de spits van Jong Oranje”, zo verdedigt Stewart zijn interesse om Ohio op huurbasis over te nemen.

Geen deal tussen PSV en FC Utrecht

Voor Jong Oranje was Ohio inderdaad al flink op schot. Na veertien wedstrijden staat de teller op acht doelpunten. Van een deal tussen PSV en FC Utrecht kwam het uiteindelijk niet. Jans bevestigde voorafgaand aan het bekerduel met Heracles (2-0 nederlaag) dat PSV Ohio op huurbasis naar Eindhoven wilde halen, maar liet na afloop van de wedstrijd in Almelo al weten dat de spits in Utrecht zou blijven. “Wij hadden een grens. En er kwamen nog wat andere zaken bij waar wij het niet mee eens waren. Dat ging niet om een optie tot koop”, zo zegt Stewart, die aangeeft dat hij er ook voor had kunnen kiezen om een spits te kopen. “Ja, die waren er wel, maar daar betaal je dan heel veel geld voor en daarnaast heb je dan de afweging met Luuk (de Jong, red.) en Ricardo (Pepi, red.), waardoor je niet met een derde spits een langdurig contract aan wil gaan.”

Pepi was bezig aan een uitstekend seizoen, maar heeft zijn laatste wedstrijd van deze jaargang al gespeeld. Vorige week kwam naar buiten dat hij een knieblessure had opgelopen en vrijdagmiddag werd duidelijk dat hij het restant van het seizoen aan zich voorbij moet laten gaan. PSV had daarom graag tijdelijk een extra spits, die als stand-in van De Jong zou fungeren, tot de beschikking gehad. Maar Stewart, zoals hij hierboven ook al aangeeft, koos er bewust voor om niet de portemonnee te trekken. “We hebben een legende in de spits staan in de persoon van De Jong, met wie we heel graag willen verlengen, en we hebben Pepi zijn contract net verlengd. Dan kun je niet voor een hoop geld een derde spits daarbij gaan zetten. Dan los je het liever op met iets voor de toekomst”, zo klinkt het. PSV probeerde het ook bij Loum Tchaouna van Lazio, maar Stewart sloot uiteindelijk ook geen deal met de Romeinen.

