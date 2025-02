Ron Jans heeft nieuws voor PSV, verbazing bij Rik Elfrink: 'Dit zie je niet vaak'

PSV is in de markt voor , zo bevestigt Ron Jans. De koploper van de Eredivisie ziet in de spits van FC Utrecht een vervanger van Ricardo Pepi, die maandenlang aan de kant staat met een knieblessure. Jans laat echter weten dat Ohio ook niet direct fit zal zijn.

Voorafgaand aan de bekerwedstrijd tussen Heracles en Utrecht wordt Jans door ESPN gevraagd naar de interesse van PSV, waarover dinsdagmiddag al werd bericht. “PSV heeft zich gemeld en is in gesprek met Jordy Zuidam (de technisch directeur van FC Utrecht, red.). We zullen zien waar het toe leidt”, stelt Jans.

Artikel gaat verder onder video

Ohio is niet meegereisd met de selectie van Utrecht naar Almelo. Zijn afwezigheid heeft niet te maken met zijn mogelijke transfer, maar met zijn blessure. Ohio liep een enkelblessure op in de bekerwedstrijd tegen AFC (0-8 zege) van 18 december en staat sindsdien aan de kant.

LEES OOK: ‘Babadi kan gewenste huurdeal vergeten’

Jans heeft nieuws over Ohio

Jans heeft nieuws voor PSV over de fitheid van het transferdoelwit. “'Hij heeft nog zeker twee weken nodig om wedstrijdfit te zijn." De trainer lijkt niet van plan zich voor een transfer te werpen. "PSV kan een stap zijn, waarvan ik denk: dit is interessant voor je ervaring en ontwikkeling. Ik zie wel wat de onderhandelingen opleveren.”

Als Ohio inderdaad nog twee weken nodig heeft, moet hij het Champions League-tweeluik tegen Juventus vermoedelijk missen. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 11 en woensdag 19 februari. Ohio zou dan ook een bekerwedstrijd tegen Feyenoord en twee Eredivisie-duels moeten laten schieten.

'Bijzondere situatie'

Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad, zou het een opvallende transfer vinden. "PSV speelt dit seizoen nog minstens 16 wedstrijden en maximaal 23. Ohio lijkt er sowieso 5 te missen, als hij naar PSV komt en werkelijk ruim twee weken niet inzetbaar is. Best een bijzondere situatie, niet zo vaak gezien", schrijft hij op X. PSV heeft tot dinsdag 23.59 uur de tijd om de komst van Ohio af te ronden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tillman doet opvallende onthulling over zijn blessure

PSV-ster Malik Tillman vertelt over de blessure die hem maandenlang aan de kant houdt.