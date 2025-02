‘Babadi kan gewenste huurdeal vergeten’

gaat het seizoen niet op huurbasis bij NEC afsluiten, ondanks zijn eigen wens, meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het is de vraag of de middenvelder überhaupt nog verhuurd gaat worden, na de blessure van .

De negentienjarige Nijmegenaar zou het liefst terugkeren naar NEC, waar hij ook al in de jeugd speelde. Daar is nu geen sprake meer van, laat Elfrink op X weten: “Babadi gaat niet naar NEC, is inmiddels duidelijk. Een verhuur aan Heerenveen moet het worden, als PSV hem vrijgeleide geeft.” Alleen een huurvoorstel met sc Heerenveen zou nog op tafel liggen, al is het de vraag of Peter Bosz de jongeling niet zelf nodig heeft.

Nadat Malik Tillman, zijn concurrent op het middenveld bij PSV, geblesseerd raakte in het bekerduel tegen Excelsior, is er bij de selectie vaker plek voor Babadi. Hij mocht zelfs nog even invallen tijdens het gewonnen Champions League-duel tegen het Liverpool van Arne Slot (3-2).

Het feit is wel dat dat optreden slechts zijn zevende in de hoofdmacht van PSV was dit seizoen. De wens om verhuurd te worden is dan ook niet vreemd. In dat geval is een overstap naar sc Heerenveen de enige optie, aldus Elfrink.

