Uitgaande PSV-transfer gaat mogelijk niet door wegens blessure Tillman

PSV kan de komende tijd (waarschijnlijk) geen beroep doen op . De Amerikaanse uitblinker van de Eindhovenaren is dinsdagavond geblesseerd geraakt in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen Excelsior (5-4). Het is daarom ook maar de vraag of nog mag vertrekken uit het Philips Stadion.

Tillman raakte dinsdagavond geblesseerd, tijdens het maken van de 1-2. De middenvelder leek zich te verstappen en sloeg direct op het gras, maar speelde de wedstrijd wel uit. Tillman liet zich vrijdag onderzoeken omdat hij toch flink wat last heeft overgehouden aan de enkel. Hoewel de officiële uitkomst nog niet bekend is, ziet het er niet goed uit. De verwachting is dat de Amerikaan er lang uit ligt.

Door de blessure van Tillman heeft Peter Bosz een optie minder op het middenveld. Babadi, die in de belangstelling staat van NEC en zelf ‘heel graag’ verhuurd wil worden aan de Nijmegenaren, zou wel eens de dupe kunnen worden van het kwetsuur. “De blessure van Tillman zou een verhuur van Isaac Babadi wel eens in de weg kunnen zitten. Na deze speelronde wordt er meer duidelijk. Het talent van PSV wil meer aan spelen toe komen en ziet verhuur nog steeds zitten, horen we”, meldt Marco Timmer.

Trainer Peter Bosz gaf eerder aan open te staan voor een tijdelijk vertrek van Babadi, die elders in de Eredivisie op huurbasis minuten op het hoogste niveau zou moeten gaan maken. Ook technisch directeur Earnest Stewart is voor, mits de betreffende club 'een goed plan' met de middenvelder heeft. Over belangstelling heeft Babadi niet te klagen: onder meer NAC Breda, sc Heerenveen, Heracles Almelo en N.E.C. zouden de voorbije periode belangstelling hebben getoond.

