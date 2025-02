Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz wisselt op drie plekken richting Juve-thuis

PSV neemt het dinsdagavond thuis op tegen Juventus. In Turijn werd het vorige week 2-1, waardoor de Eindhovenaren aan de bak moeten. De verwachting is dat Peter Bosz zijn elftal op drie plekken wijzigt.

PSV speelde in Italië een redelijk goede wedstrijd, maar moest toch genoegen nemen met een achterstand na het heenduel. Na wat gemakzuchtig uitverdedigen van Joey Veerman kreeg Weston McKennie de kans om prachtig raak te volleren, de Amerikaan deed dat met verve. Een briljante actie van Ivan Perisic in de tweede helft werd tenietgedaan door een doelpunt van de jonge invaller Samuel Mbangula.

Goed nieuws voor de Eindhovenaren is dat Olivier Boscagli lijkt terug te keren in de basisopstelling voor het duel in Nederland. De Fransman stond even aan de kant, maar neemt waarschijnlijk de plek over van Armando Obispo. Ook werd Tyrell Malacia, deze seizoenshelft gehuurd van Manchester United, gespaard tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-2). De kans is groot dat hij zijn vertrouwde plek linksachter inneemt, waarbij Mauro Junior naar rechtsback verhuist. Richard Ledezma begint dan op de bank en de defensie wordt verder opgevuld met Walter Benitez en Ryan Flamingo.

De verwachting is dat Jerdy Schouten en Joey Veerman 'gewoon' weer op het opstellingsformulier staan. Daarmee blijft er nog één plek over op het middenveld. Guus Til viel tegen Utrecht geblesseerd uit en is een twijfelgeval voor het belangrijke Champions League-duel. Het is dan ook aannemelijk dat Ismael Saibari als aanvallende middenvelder speelt, waarbij Til een impact zou kunnen maken vanaf de bank.

In de aanval is Luuk de Jong geen discussiepunt, ook aangezien er weinig andere opties beschikbaar zijn voor Bosz. Verder heeft Ivan Perisic zich de laatste weken flink laten zien, onder andere met een werelddoelpunt in Turijn. Daarmee gaat de laatste plek in de aanval naar Noa Lang of Johan Bakayoko. Eerstgenoemde speelde na een blessure zo'n halfuur tegen FC Utrecht en lijkt dus te kunnen starten. Het is te verwachten dat Lang de voorkeur krijgt boven de Belgische dribbelaar.

Vermoedelijke opstelling PSV, thuis tegen Juventus:

Benitez; Junior, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

