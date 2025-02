Stefan de Vrij slaat toe in extremis en ontneemt Tijjani Reijnders heldenrol

De Derby della Madonnina tussen AC Milan en Internazionale is in extremis geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De doelpunten kwamen van en . Vlak voor rust schoot Reijnders een rebound binnen en in de blessuretijd van de tweede helft bepaalde De Vrij de eindstand.

De Milanese derby begon zonder de van Feyenoord overgekomen Santiago Giménez, die al wel in het stadion was om te kijken naar zijn nieuwe ploeg, AC Milan. Kyle Walker mocht wel starten voor de Rossoneri, na zijn overstap op huurbasis van Manchester City.

Internazionale was in een saaie eerste helft de bovenliggende partij. Hoewel er weinig grote kansen gecreëerd werden, kwam de ploeg van Simone Inzaghi tweemaal tot een buitenspeldoelpunt. Lautaro Martínez gaf er een aan en scoorde de ander, maar maakte geen tellende goal, ondanks de verdere kansjes die hij nog kreeg.

Tijjani Reijnders is al enige tijd de belangrijkste man bij Milan en toonde dat nog eens voor de rust. In de 38e minuut gaf hij het goede voorbeeld door Yann Sommer te forceren zijn schot uit de kruising te duiken. Op slag van rust kwam AC Milan tegen de verhouding in ook nog eens op voorsprong. Het was Reijnders die de rebound na de slechte voorzet van Rafael Leão binnenschoot.

Na rust waren de grootste mogelijkheden voor Internazionale. Lautaro Martínez maakte bijvoorbeeld wéér een doelpunt dat niet telde. Ditmaal was het de voorzet van Denzel Dumfries, die de bal al over de achterlijn had laten gaan. Later kregen de Nerazzurri weer grote kansen. In de 67e minuut kopte invaller Yann Bisseck de bal op de paal en in de 82e minuut deed Marcus Thuram dat nog eens dunnetjes over met zijn knie. In de blessuretijd raakte Denzel Dumfries voor de derde maal de paal.

De vierde keer was het raak, want laat in de blessuretijd was het Stefan de Vrij die de gelijkmaker binnentikte. Zo kwam Inter verdiend tot een gelijke stand en pakken de beide teams een punt. Milan blijft steken op de achtste plaats. Internazionale loopt ondanks de late treffer dus toch tegen puntverlies aan in de strijd om de titel en komt niet op de gedeelde eerste plaats met Napoli terecht.

