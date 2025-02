Titelaspiraties Arsenal krijgen enorme knauw: West Ham geeft PSV het goede voorbeeld

De titelaspiraties van Arsenal hebben een gigantische dreun opgelopen. In eigen huis verloren the Gunners zaterdagmiddag met 0-1 van West Ham United, waardoor de achterstand op koploper Liverpool nu acht punten bedraagt. Vanaf de 73ste minuut speelde Arsenal met tien man. Jurriën Timber stond negentig minuten op het veld.

Na het puntenverlies van Liverpool tegen Aston Villa (2-2) van woensdag had Arsenal juist een uitgelezen kans om het onderlinge gat te verkleinen tot vijf punten. Dan moest echt wel gewonnen worden in de stadsderby tegen West Ham. Op slag van rust kwam Arsenal op een 0-1 achterstand: na een afgemeten voorzet van Aaron Wan-Bissaka stond Jarrod Bowen vlak voor het doel vrij om toe te slaan met een kopbal. Voor Bowen was het zijn vijftigste doelpunt in de Premier League.

Arsenal wist met elf tegen elf spelers al nauwelijks een vuist te maken en twintig minuten voor tijd gooide een rode kaart nog meer roet in het eten. Rond de middenlijn werd Mohammed Kudus neergehaald door Myles Lewis-Skelly. Omdat doelman David Raya mijlenver zijn doel uit was gekomen, werd zo een grote scoringskans ontnomen. Raya stond ten tijde van de overtreding iets achter de middencirkel. Arbiter Craig Pawson gaf eerst een gele kaart, maar opteerde voor rood na het terugzien van de beelden.

Voor Lewis-Skelly was het zijn tweede rode kaart in korte tijd. De achttienjarige jeugdexponent werd op 25 januari al voortijdig weggestuurd tegen Wolverhampton Wanderers (0-1 zege). Met tien man zocht Arsenal naar de gelijkmaker. Er kwamen wel enkele kansen, met name voor Gabriel en Ben White, maar een doelpunt bleef uit. Met de overwinning geeft West Ham het goede voorbeeld aan PSV, dat vrijdag aan Arsenal werd gekoppeld in de achtste finale van de Champions League. De onderlinge wedstrijden vinden plaats op 4 en 12 maart.

