Quick Boys aangepakt na belachelijke tweet over Wouter Goes: ‘Doe even normaal’

Een opmerkelijke tweet van Quick Boys donderdagavond over tijdens het TOTO KNVB Beker-duel met AZ (3-1 verlies). Volgens de tweededivisionist ‘naaide’ de verdediger van AZ tegenstander Lukas Hamann een gele kaart aan.

In de 84ste minuut van de wedstrijd verdedigde Goes de bal met hoofd uit. Hamann ging met het been naar de bal en raakte de verdediger van AZ in het gezicht. Goes ging kermend naar de grond en had ogenschijnlijk veel pijn. Scheidsrechter Bas Nijhuis floot voor een overtreding en toonde Hamann een gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sensationeel: Quick Boys slaat met hogeschoolvoetbal keihard toe tegen AZ

“Dit is gevaarlijk spel, zeg!”, reageerde ESPN-commentator Michiel Teeling meteen. “Goes heeft heel veel pijn. Gele kaart voor invaller Lukas Hamann. Daar moet Wouter Goes incasseren. Behoorlijk onbesuisd van Hamann, precies op het moment dat Wout Goes de bal wil wegtrappen.”

Goes had uiteindelijk geen blessurebehandeling nodig en kon het spel weer hervatten. Quick Boys plaatste vervolgens een opmerkelijk bericht op X, waarin het insinueerde dat de jongeling van AZ zich aanstelde: “Daar ligt Goes, bekend van tv, weet eens op de grond en naait Hamann een kaart aan.”

Volgers van Quick Boys reageerden meteen kritisch op het bericht. “Haha, lekker objectief! Lompe overtreding van Hamann. Gele kaart accepteren en door!”, schrijft iemand. Een ander schrijft: “Serieus. Hij schopt het tegen zijn hoofd. Doe even normaal zeg. Met je kaart aannaaien.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez komt met complottheorie over Danny Makkelie

Kenneth Perez komt na afloop van PSV - AZ met een complottheorie over scheidsrechter Danny Makkelie.